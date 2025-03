Was ist Datenredundanz?

Bei der Datenverknüpfung werden Fremdschlüssel in Datenbankmanagementsystemen (DBMS) verwendet, um Beziehungen zwischen Datenfeldern herzustellen und so die Redundanz zu verringern. Beispielsweise können Kunden-Daten in einer Tabelle „Kunden“ gespeichert werden, wobei Bestellungen über die Kunden-ID mit dem Kunden verknüpft werden, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt und konsistent sind.