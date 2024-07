Was ist ein Datenbankschema?

Obwohl der Begriff „Schema“ sehr weit gefasst ist, bezieht er sich im Allgemeinen auf drei verschiedene Arten von Schemata: ein konzeptionelles Datenbankschema, ein logisches Datenbankschema und ein physisches Datenbankschema.

Konzeptionelle Schemata bieten einen umfassenden Überblick darüber, was das System enthalten wird, wie es organisiert sein wird und welche Business Rules daran beteiligt sind. Solche konzeptionellen Modelle werden in der Regel als Teil des Prozesses zur Erfassung der ersten Projektanforderungen erstellt.

Logische Datenbankschemata sind im Vergleich zu konzeptionellen Schemata weniger abstrakt. Sie definieren Schemaobjekte eindeutig mit Informationen wie Tabellennamen, Feldnamen, Entitätsbeziehungen und Integritätsbeschränkungen – also allen Regeln, die für die Datenbank gelten. Sie enthalten jedoch in der Regel keine technischen Anforderungen.

Physische Datenbankschemata liefern die technischen Informationen, die dem logischen Datenbankschematyp fehlen, zusätzlich zu den kontextuellen Informationen, wie Tabellennamen, Feldnamen, Entitätsbeziehungen usw. Das heißt, dieses Schema enthält auch die Syntax, die für die Erstellung dieser Datenstrukturen auf der Festplatte verwendet wird.

Sternschema und Schneeflockenschema im Vergleich

Sowohl in logischen Schemata als auch in physischen Schemata haben Datenbanktabellen einen Primärschlüssel oder einen Fremdschlüssel, die als eindeutige Identifikatoren für einzelne Einträge in einer Tabelle dienen. Diese Schlüssel werden in SQL-Anweisungen verwendet, um Tabellen miteinander zu verbinden und eine einheitliche Ansicht der Informationen zu erstellen. Schemadiagramme sind besonders hilfreich, wenn es darum geht, diese Beziehungen zwischen Tabellen darzustellen. Sie ermöglichen es Analysten, die Schlüssel zu verstehen, mit denen sie verknüpft werden sollen. Es gibt zwei weitere Arten von Schemata, auf die im Zusammenhang mit relationalen Datenbankmanagementsystemen (RDBMS) häufig verwiesen wird: Sie werden als Sternschemata und Schneeflockenschemata bezeichnet.

Konzeptionelle, logische und physische Schemata enthalten zwar unterschiedliche Ebenen von Informationen über Datenbanken in ihren Diagrammen, aber Stern- und Schneeflockenschemata stellen diese Beziehungen zwischen Entitäten unterschiedlich dar. Genauer gesagt ist ein Sternschema eine Art von relationalem Datenbankschema, das aus einer einzigen, zentralen Faktentabelle besteht, die von Dimensionstabellen umgeben ist. Dies wird im Vergleich zum Schneeflockenschema als einfacheres Schema angesehen.

Ein Schneeflockenschema besteht aus einer Faktentabelle, die mit vielen Dimensionstabellen verbunden ist, die wiederum über eine Viele-zu-Eins-Beziehung mit anderen Dimensionstabellen verbunden sein können. Dieses Schema bietet den Vorteil einer geringen Datenredundanz, ist aber in Bezug auf die Abfrageleistung nicht so effektiv.

Wie die Namen schon sagen, sieht ein Sternschema eher wie ein Stern aus, während ein Schneeflockenschema eher einer Schneeflocke ähnelt.