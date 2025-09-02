Was ist Datenvalidierung?

Heutzutage sammeln Unternehmen routinemäßig große Datensätze mit Terabytes oder Petabytes an Daten. Diese Informationen stammen aus verschiedenen Datenquellen, wie z. B. Geräten des Internets der Dinge (IoT) oder sozialen Medien, und werden häufig in Data Warehouse und andere Zielsysteme verschoben. Informationen aus einer Vielzahl von Quellen in Verbindung mit umfassenden Datenmigrationen können jedoch eine Vielzahl von Problemen mit sich bringen: inkonsistente Formate und Diskrepanzen, doppelte Daten, unvollständige Datenfelder, Fehler bei der Dateneingabe und sogar Datenverfälschungen.

Diese Datenqualitätsprobleme können die Datenintegrität beeinträchtigen und fundierte Entscheidungsfindung gefährden. Und ungültige Daten bereiten nicht nur Datenanalysten Kopfschmerzen, sie sind auch ein Problem für z. B. Ingenieure, Datenwissenschaftler und anderen Berufsgruppen, die mit KI-Modellen arbeiten.

KI-Modelle, einschließlich maschineller Lernmodelle und generativer KI-Modelle, benötigen zuverlässige, genaue Daten für das Training und die Leistung der Modelle. Da die effektive Implementierung von KI zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird, können es sich Unternehmen nicht leisten, dass ungültige Daten ihre KI-Bemühungen gefährden. Unternehmen nutzen Datenvalidierungsprozesse, um sicherzustellen, dass die Qualität der Daten für die Verwendung in der Datenanalyse und KI ausreichend ist.

Darüber hinaus hat die Datenvalidierung hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften immer mehr an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise verlangt das EU-Gesetz über künstliche Intelligenz , dass die Datenvalidierung für KI-Systeme mit erhöhtem Risiko strengen Data Governance-Praktiken unterliegt.