Was ist operative Effizienz?

In der heutigen globalen Wirtschaft sehen sich Unternehmen – von Fertigungsunternehmen bis hin zu Transportdienstleistern – einem zunehmenden Druck von Seiten der Stakeholder ausgesetzt, ihre operative Effizienz zu steigern. In der Tat kann operative Effizienz in wettbewerbsintensiven Märkten entscheidend sein, da sie Unternehmen in die Lage versetzt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen anzubieten und gleichzeitig die Rentabilität zu erhalten oder zu steigern. In einer weltweiten Umfrage unter CEOs gaben 77 % der Befragten an, dass sie operative Effizienz anstreben würden, um ihren Gesamtumsatz zu steigern.1

Es gibt eine Vielzahl von Software-Tools und Plattformen, die durch künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) unterstützt werden und Unternehmen bei der Erreichung operativer Effizienz helfen. Dazu gehören integrierte Arbeitsplatzmanagementsysteme und Software für die Ressourcenplanung in Unternehmen. Mithilfe von Softwarelösungen können Unternehmen Ansätze wie Automatisierung, Prozesszuordnung und vieles mehr zur Optimierung des Geschäftsbetriebs umsetzen.