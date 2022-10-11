Was ist operative Exzellenz?

Person, die in einem Besprechungsraum auf eine Haftnotiz schreibt

Was ist operative Exzellenz?

Operative Exzellenz (OpEx) ist ein Ansatz zur Unternehmensführung, der die kontinuierliche Verbesserung aller Aspekte des Unternehmens und aller Geschäftsprozesse in den Vordergrund stellt, indem eine Kultur geschaffen wird, in der das Management und die Mitarbeiter in die Geschäftsergebnisse investiert sind und die Möglichkeit haben, Veränderungen umzusetzen.

Bei der Verbesserung eines Unternehmens geht es um mehr als nur die Steigerung der Effizienz oder die Maximierung des ROI. Die heutige Weltwirtschaft erfordert auch die Flexibilität, sich an sich verändernde Märkte, Bedingungen und Technologien anzupassen.

Operative Exzellenz ist eine Möglichkeit für Unternehmen, eine Roadmap zur kontinuierlichen Verbesserung in einem komplexen Geschäftsumfeld zu erstellen. Ziel ist es, Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Operative Exzellenz hilft Führungskräften, bessere Entscheidungen zu treffen, und Mitarbeiter zeigen kontinuierliche Verbesserungen. Bei guter Umsetzung ermöglicht operative Exzellenz jedem Mitglied eines Unternehmens, den Fluss der Wertschöpfung für den Kunden zu erkennen und im Falle von Problemen eine Lösung zu finden, bevor es zu Störungen kommt. 

Operative Exzellenz beginnt mit einem Kulturwandel, bei dem sich alle Führungskräfte und Mitarbeiter dafür einsetzen, nicht nur ein Qualitätsprodukt zu schaffen, sondern auch den Kunden eine großartige Customer Experience zu bieten. Unternehmen, die Methoden der operativen Exzellenz einsetzen, definieren die Rollen der Führungskräfte und Mitarbeiter sowie deren Zusammenarbeit zur Verbesserung der Abläufe klar. Überhaupt können Mitarbeiter Veränderungen anstoßen und die Effizienz, Effektivität und Agilität vorantreiben.

Grundprinzipien operativer Exzellenz

Die Definition von operativer Exzellenz hat ihre Wurzeln im Shingo-Modell, einem Geschäftsansatz, der Qualität an der Quelle, Wert für die Kunden, eine Lieferkette ohne Bestand und ein Verständnis für den Arbeitsplatz auf allen Ebenen betont. Es wurde von Dr. Shigeo Shingo entwickelt, einem Wirtschaftsführer, der 18 Bücher über seine Philosophie veröffentlicht hat und eng mit Toyota-Führungskräften zusammenarbeitete, um seine Prinzipien in ihren Produktionsabläufen anzuwenden.

Shingo ist auch die Inspiration für den Shingo-Preis, der jährlich vom Shingo Institute for Operational Excellence an der Utah State University vergeben wird. Dieser Preis definiert die 10 Shingo-Leitprinzipien, die oft als die Kernprinzipien der operativen Exzellenz bezeichnet werden:

  • Jeden Einzelnen respektieren: Wenn sich Menschen von einem Unternehmen respektiert und geschätzt fühlen, sind sie eher bereit, mehr zu geben. Respekt versucht, das Beste aus den einzelnen Beitragenden herauszuholen.
  • Mit Bescheidenheit führen: Wenn Entscheidungen einseitig getroffen werden, ist es unwahrscheinlich, dass die Mitarbeiter an der Front die getroffenen Entscheidungen respektieren. Um mit Bescheidenheit zu führen, müssen Unternehmen ein Managementsystem implementieren, in dem Führungskräfte Input und Unterstützung von Stakeholdern auf allen Ebenen einholen.
  • Streben Sie nach Perfektion: Dieses Prinzip ähnelt dem Sprichwort: „Man muss daran glauben, um es zu erreichen.“ Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, sich kontinuierlich zu verbessern, können Sie die Tür zu neuen Denkweisen und Innovationen öffnen.
  • Wissenschaftliches Denken annehmen: Bei diesem Prinzip geht es nicht nur darum, sich an Daten zu orientieren. Die Schaffung einer Kultur, in der Mitarbeiter „experimentieren“ und neue Ideen anhand von Beobachtungen und Daten testen können, fördert Innovation.
  • Fokus auf den Prozess: Wenn etwas schief geht, suchen Sie nach Möglichkeiten, den Prozess zu verbessern, anstatt den Menschen die Schuld zu geben (was kontraproduktiv sein kann).
  • Die Qualität an der Quelle sichern: Genauso wie gutes Essen aus guten Zutaten hergestellt wird, hängt die Sicherung der Qualität im Geschäftsleben davon ab, dass die Arbeit gleich beim ersten Mal richtig gemacht wird und die richtigen Mitarbeiter und Komponenten eingesetzt werden.
  • Verbesserung des Warenflusses und der Bedarfsdeckung: Wertschöpfung für den Kunden bedeutet, die Produkte, die er benötigt, dann bereitzustellen, wenn er sie braucht, und nichts anderes. Dies wird in der schlanken Lieferkette beispielhaft umgesetzt.
  • Systemisches Denken: Anstatt sich auf einzelne Spieler oder Abteilungen zu konzentrieren, um Verbesserungen zu erzielen, sollte man darüber nachdenken, wie man das gesamte System verbessern kann.
  • Beständigkeit im Ziel schaffen: Die Kommunikation von Zielen, Zweck, Engagement gegenüber dem Kunden und dem „Warum“ des Unternehmens ist der Schlüssel zu operativer Exzellenz.
  • Mehrwert für den Kunden schaffen: Letztendlich dreht sich bei allen Unternehmen alles um den Kunden, daher sollte der Betrieb den Wert der Kunden widerspiegeln und bereitgestellt werden.
        Methoden der operativen Exzellenz

        Als das Shingo-Modell in der Geschäftswelt an Popularität gewann, entwickelten andere Methoden, die auf diesem Ansatz und den Kernprinzipien der operativen Exzellenz basierten. Dazu gehören:

        • Lean Manufacturing: Lean Manufacturing ist eine systematische Methode, die darauf abzielt, Verschwendung zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität konstant zu halten.
        • Six Sigma: Six Sigma ist eine Reihe von Methoden, Werkzeugen und Techniken, die zur Verbesserung von Prozessen und zur Minimierung von Fehlern eingesetzt werden. Es wird manchmal mit Lean Manufacturing-Prinzipien kombiniert und ist dann als „Lean Six Sigma“ bekannt.
        • Kaizen: Kaizen ist auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet und legt Wert auf Teamarbeit und die proaktive Übernahme von Verantwortung für bestimmte Bereiche innerhalb des Unternehmens, um schrittweise Verbesserungen vorzunehmen.

        Implementierung von operativer Exzellenz

        Bei der Implementierung operativer Exzellenz in einem Unternehmen kann es hilfreich sein, den Prozess als eine laufende Journey und nicht als ein endgültiges Ziel zu betrachten. Da der Fokus auf kontinuierlicher Verbesserung liegt, sollten Führungskräfte und Mitarbeiter immer nach Möglichkeiten streben, ihre Arbeit zu verbessern.

        Allerdings müssen Unternehmen Ziele festlegen und Metriken definieren, um zu verstehen, ob und wie sie Verbesserungen erzielen. Zu diesen Metriken gehören wesentliche Leistungsindikatoren (KPIs) wie Umsatzsteigerungen, Gesundheits- und Sicherheitsleistung und Mitarbeiterbindungsraten.

        Hier sind die Arten von Zielen, die häufig in auf operativer Exzellenz basierenden Prozessen enthalten sind:

        • Operative Ziele: Wie das Unternehmen arbeitet, einschließlich Effizienz und Sicherheit. Ein Unternehmen könnte zum Beispiel versuchen, die Auftragsabwicklung zu beschleunigen, Probleme mit der Lieferkette zu lösen oder die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern.
        • Finanzielle Ziele: Metriken im Zusammenhang mit Umsätzen und Verlusten. Diese Ziele können darin bestehen, die Abwanderung zu verringern, effizient neue Märkte zu erschließen oder die Marketing-to-Sales-Pipeline zu verbessern.
        • Kultur und Ziele für die Belegschaft: Dazu gehören die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit, das Angebot beruflicher Weiterbildung und Investitionen in die Mitarbeiterbindung. Dies könnte Initiativen zur Schaffung einer integrativeren Kultur, eines gerechteren Vergütungspakets oder Anreize für die berufliche Entwicklung beinhalten.

        Wertfluss zu den Kunden

        Ziele der operativen Exzellenz konzentrieren sich typischerweise darauf, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Was ist Wert? Im Grunde ist es das, was der Kunde verlangt und wofür er zu zahlen bereit ist.

        Im Rahmen der Methodik operativer Exzellenz bieten Unternehmen diesen Wert, indem sie Wertströme schaffen. Ein Wertstrom bezieht sich auf die Prozesse und Initiativen, die ein Unternehmen einrichtet, um die Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die Kunden benötigen, und zwar in der Zeit, die zur Erfüllung dieser Nachfrage erforderlich ist.

        Zum Beispiel wird ein Rechenzentrum, das mit der Kundennachfrage Schritt halten kann und über die Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen verfügt, um Online-Transaktionen ohne Überversorgung abzuwickeln, als Wertstrom angesehen, der reibungslos läuft.

        Kommunikation von operativer Exzellenz

        Kommunikation ist ein weiteres Schlüsselelement beim Erreichen der Ziele der operativen Exzellenz. Wenn die Mitarbeiter die Unternehmensziele nicht kennen, keine Ahnung haben, wie sie dem Kunden einen Mehrwert bieten können, oder das Gefühl haben, dass die Führung nicht in ihren beruflichen Erfolg investiert, ist es schwierig, Ziele zu erreichen und sich kontinuierlich zu verbessern.

        Die Implementierung beinhaltet oft einen Plan für die Kommunikation aller Aspekte des Programms, wie z. B. der Mission, der Ziele und der Auswirkungen auf alle Mitarbeiter. Unternehmen, die sich durch operative Exzellenz auszeichnen, verfügen oft über ein gut durchdachtes internes Kommunikationssystem sowie ein Forum, in dem sie Feedback erhalten und adressieren können.

        Vorteile operativer Exzellenz

        Operative Exzellenz erfordert, dass Unternehmen sich kritisch mit ihren Abläufen und der Art der Mitarbeiterführung befassen. In einigen Fällen müssen sie bereit sein, ihre Unternehmenskultur zu verändern. Offen für kontinuierliche Veränderungen zu sein, hilft Unternehmen, Methoden besser zu implementieren und diese Vorteile zu erzielen:

        • Optimierte Workflows: Um einen ungehinderten Wertfluss zum Kunden zu schaffen, müssen Sie in der Lage sein, Hindernisse, Probleme mit der Lieferkette und falsch gesetzte Prioritäten zu erkennen und zu beseitigen. Mit dem Einsatz von Betriebsführungs-Tools können Unternehmen Einblick in Workflows und Geschäftsprozesse erhalten und diese effizienter gestalten. Mit einer besseren Workflow-Modellierung können sie beispielsweise die Ursache von Engpässen und Redundanzen ermitteln und Überproduktion oder Verschwendung beseitigen.
        • Geringeres operatives Risiko: Die Risikominderung ist ein Hauptziel jeder Geschäftsstrategie und ein Vorteil von operativer Exzellenz. Durch die damit verbundenen Effizienzgewinne können Unternehmen auch die Betriebskosten senken und den Umsatz steigern, insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz.
        • Standardisierte Arbeit und Ergebnisse: Standards für die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt werden sollte und wie das Endprodukt aussieht, verbessern die Effizienz und die allgemeinen Geschäftsergebnisse.
        • Verantwortlichkeit: Die Definition von Rollen und die Bereitstellung von Leistungsbewertungen auf allen Ebenen stellt sicher, dass die Menschen klare Erwartungen haben.
        • Mitarbeiterstärkung: Anstelle einer „Top-Down“-Kultur, in der der CEO bei Geschäftsentscheidungen in allen Abteilungen mitwirkt, strebt die operative Exzellenz danach, ein Modell zu schaffen, in dem die Führungsebene strategische Entscheidungen trifft und die Mitarbeiter an der Basis mit den Ressourcen und Entscheidungsfindungsfähigkeiten ausstattet, die sie für ihren Erfolg benötigen.

        Branchen, die operative Exzellenz nutzen

        Operative Exzellenz kann praktisch jeder Branche und jedem Geschäftsmodell zugute kommen. Es gibt jedoch Branchen, in denen operative Exzellenz zum Standard geworden ist: 

        • Fertigung: Unternehmen wie Motorola und BAE Systems haben Methoden der operativen Exzellenz eingesetzt, um die Produktivität zu steigern, die Ausfallzeit zu reduzieren und Verschwendung zu vermeiden.
        • IT: Die Anwendung der Kernprinzipien der operativen Exzellenz gibt IT-Teams die Möglichkeit, die Nacharbeit bei der Entwicklung zu minimieren und die Effizienz der Workflows in einer schnelllebigen Umgebung zu verbessern.
        • Gesundheitswesen: Mit dem Schwerpunkt auf Customer Experience hilft operative Exzellenz Gesundheitsdienstleistern, Wartezeiten zu verkürzen, Patientenportale zu verbessern und die Ergebnisse der Patienten besser zu verfolgen.
        • Bauwesen: Operative Exzellenz hilft Bauunternehmen, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, ein effizientes Personalmanagement und eine kostengünstige Materialbeschaffung zu gewährleisten.

        Tools für die operative Exzellenz

        Automatisierung, Prozessanalyse, Observability sowie Tools für Daten- und Geschäftsverwaltung können Unternehmen dabei helfen, kontinuierliche Verbesserungen schneller um- und durchzusetzen.

        Geschäftsautomatisierung

        Unternehmen setzen seit Jahrzehnten auf Automatisierung, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und die Macht der digitalen Technologie zu nutzen. Dies könnte die Automatisierung praktischer Aufgaben am Fließband mit Maschinen oder die Automatisierung von Backoffice-Aufgaben wie Buchhaltung und Abrechnung mit Softwarelösungen beinhalten.

        Es gibt viele Aufgaben, die kreatives Denken, Intuition und Strategieplanung erfordern und die nur Menschen bewältigen können. Allerdings können Automatisierungstools eingesetzt werden, um wiederkehrende und monotone Aufgaben zu erledigen, wie beispielsweise das Vorausfüllen von Rechnungen mit Kontoinformationen und die Datenübertragung an mehrere Backend-Systeme, wodurch den Mitarbeitern Zeit gespart werden kann:

        • Software für das Business Process Management: Der Ansatz für das Business Process Management ist iterativ; Sie implementieren es nicht einmal, um es dann nie wieder anzufassen. Stattdessen entwerfen, modellieren, erstellen, simulieren, überwachen und optimieren Sie Ihre Prozesse regelmäßig. Business Process Management-Tools helfen Unternehmen dabei, diesen iterativen Prozess zur Erstellung, Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen zur kontinuierlichen Verbesserung aufrechtzuerhalten.
        • Process Mining: Unternehmen nutzen Process Mining, um herauszufinden, ob ihre Standardarbeitsprozesse wie vorgesehen funktionieren. Process-Mining-Tools verwenden Ereignisprotokolldaten, z. B. aus dem Kundenbeziehungsmanagement (CRM) oder aus Buchhaltungssoftware, um die Funktionsweise von Prozessen zu analysieren und nach Verbesserungen zu suchen. Diese Tools gehen über die Prozesszuordnung hinaus und können zum Testen von Implementierungsverbesserungen verwendet werden. Schauen Sie sich diesen Blogbeitrag an, um mehr über die Unterschiede zwischen Process Mining, Prozessmodellierung und Prozesszuordnung zu erfahren.
          • Prozessmodellierung: Ein Schlüsselkonzept der operativen Exzellenz besteht darin, abnormale Abläufe zu identifizieren – wo der Prozess zusammengebrochen ist – und herauszufinden, wie man sie beheben kann. Die Prozessmodellierung bietet eine visuelle Darstellung von Geschäftsprozessen oder Workflows, anhand derer Unternehmen Möglichkeiten für Effizienz und bessere Workflows identifizieren können. Wenn ein Unternehmen wissen möchte, was in jedem Schritt seines Lieferkettenprozesses passiert, nutzt es die Datenmodellierung.
          • Prozesszuordnung: Unternehmen sammeln Informationen von Mitarbeitern, um ein visualisiertes Modell der Workflows zu erstellen. Wenn ein Unternehmen klären möchte, welche Abteilungen für welchen Teil des Beschaffungsprozesses zuständig sind, verwendet es Datenmapping.
          • Entscheidungsmanagement: Unternehmen haben erkannt, dass eine rationalisierte, automatisierte Entscheidungsfindung der Schlüssel dazu ist, schnell auf den Druck des Marktes zu reagieren und sich zu verändern, ohne den Schwung zu verlieren. Wenn Richtlinien und Geschäftslogik direkt in den Anwendungscode eingebettet werden, kann es Wochen oder sogar Monate dauern, bis die IT-Abteilung die Anwendung neu programmiert. Software für das Entscheidungsmanagement ermöglicht es Geschäftsanwendern, operative Entscheidungen zu modellieren und zu verwalten, die wiederholbar und automatisiert sind und mit geschäftlichen Richtlinien und Vorschriften übereinstimmen.
          • Robotergesteuerte Prozessautomatisierung: Die robotergesteuerte Prozessautomatisierung, auch bekannt als Robotertechnik, nutzt Automatisierungstechnologien, um Back-Office-Aufgaben menschlicher Mitarbeiter nachzuahmen, wie z. B. das Extrahieren von Daten, das Ausfüllen von Formularen, das Verschieben von Dateien usw. Sie kombiniert APIs und Benutzeroberflächeninteraktionen, um sich wiederholende Aufgaben zwischen Unternehmens- und Produktivitätsanwendungen zu integrieren und auszuführen. Durch die Bereitstellung von Skripten, die menschliche Prozesse emulieren, führen RPA-Tools verschiedene Aktivitäten und Transaktionen in nicht zusammenhängenden Softwaresystemen autonom durch.

        IT-Automatisierung

        Im heutigen Digital-First-Zeitalter hängt die Kundenzufriedenheit von der Leistung und Verfügbarkeit kritischer Anwendungen und Infrastrukturen ab. Daher stehen die IT-Betriebsteams (ITOps) unter einem immensen Druck, operative Exzellenz zu liefern, und müssen mit dem Tempo der steigenden Geschäftsanforderungen verschieben. AIOps treibt die Effizienz und Optimierung in einer modernen, dynamischen IT-Umgebung voran, um die notwendige digitale Transformation zu beschleunigen.

        Mithilfe von Software werden Prozesse erstellt, die manuelle Interaktion mit IT-Systemen reduzieren oder ersetzen. AIOps bringt Echtzeit-Erkenntnisse in IT-Umgebungen, sodass IT-Betriebsteams proaktive, kontinuierliche Anwendungsleistung sicherstellen können, die eine außergewöhnliche Customer Experience ermöglicht, während die Compliance verbessert und Kosten sicher reduziert werden bei hoher Variabilität der Nachfrage:

        • Full-Stack-Enterprise-Observability: Moderne Anwendungen, Dienste und Umgebungen werden immer komplexer, und herkömmlichen Überwachungstools fehlt die Transparenz, die erforderlich ist, um die in diesen neuen Umgebungen erforderliche operative Exzellenz zu erreichen. Enterprise-Observability-Plattformen, die auf automatisiertem APM basieren, bieten vollständige Transparenz durch die automatische Erfassung von Observability-Metriken, die jede Anfrage verfolgen und alle Prozesse über Microservice-Plattformen und die CI/CD-Pipeline hinweg profilieren. Die Enterprise-Observability ermöglicht es ITOps-Teams, den gesamten Anwendungsstack einschließlich aller gegenseitigen Abhängigkeiten zu erkennen, abzubilden und zu überwachen und nach jeder Änderung sofortiges Feedback zu geben.
        • Application Resource Management (ARM) und Optimierung: Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, die richtige Anzahl an Ressourcen für Geschäftsanwendungen zu finden und gleichzeitig eine Überbelegung so weit wie möglich zu vermeiden. Wenn Unternehmen sich mit der Überbelegung von Anwendungen abfinden, ist dies oft nicht nachhaltig und kostspielig. Moderne Anwendungen sind durch mehrere Abstraktionsebenen getrennt, sodass schwer zu verstehen ist, welche zugrunde liegenden physischen Server-, Speicher- und Netzressourcen welche Anwendungen unterstützen. Application Resource Management steigert die Betriebskosten, indem sie automatisch sicherstellt, dass Anwendungen die Ressourcen erhalten, die sie für ihre Ausführung benötigen, unabhängig davon, wo sie ausgeführt werden oder wie sie aufgebaut sind. ARM eliminiert die Ressourcenengpässe auf jeder Ebene des Anwendungsstacks, von der Anwendung bis hin zur zugrunde liegenden Hybrid- und Multicloud-Umgebung.
        • Proaktive Lösung, Sanierung und Vermeidung von Vorfällen: Eine Ausfallzeit von wenigen Sekunden einer Anwendung kann Millionen an entgangenen Einnahmen, Reputationsschäden oder behördlichen Strafen kosten. Um diese Fallstricke zu vermeiden, möchten Unternehmen IT-Ausfälle besser vorhersagen und schneller beheben. Durch die proaktive Lösung und Sanierung von Vorfällen gewinnen ITOps-Teams schneller und kontextbezogene neue Erkenntnisse, verändern die Erfahrung und verbessern die Geschäftsergebnisse. Proaktive Incident-Management-Plattformen nutzen erklärbare KI, um CIOs und ITOps-Teams bei der Erkennung und Diagnose komplexer Probleme zu unterstützen, indem sie die Zusammenhänge zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten in Echtzeit verknüpfen. So erhalten die Benutzer ein ganzheitliches Verständnis von IT-Vorfällen, und Unternehmen können operative Exzellenz in ihrer IT-Landschaft anstreben.

        Integration

        Die weltweit immer schnelleren Transformationsbemühungen bringen auch einen schwerwiegenden Nebeneffekt mit sich: Daten werden in Silos verlagert und der Zugriff auf Informationen erschwert, die Geschäftsteams für ihren Erfolg benötigen. Unternehmen, die Anwendungen und Systeme schnell und sicher miteinander verbinden können, werden diejenigen übertreffen, die dies nicht tun. Ohne die richtigen Integrationstools bleiben Daten gesperrt, was Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und skalierbare Automatisierungen umzusetzen, die neue Effizienzen aufdecken:

        • API-Management: APIs werden überall verwendet. Sie verbinden Ihre Systeme und Anwendungen, sodass Sie auf sichere Weise auf Ihre Daten zugreifen und sie offenlegen können. Eine starke API-Management-Strategie und ein starkes Toolset sind kritisch, um APIs erstellen, verwalten, sichern und mit internen und externen Verbrauchern in Kontakt bringen zu können.
        • Anwendungsintegration: Um effektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Daten vertrauen können. Mit der Anwendungsintegration können Sie Daten zwischen Anwendungen und Systemen verschieben und transformieren – unabhängig davon, wo sie sich befinden –, sodass bestehende und neu bereitgestellte Anwendungen nahtlos in Ihrem Unternehmen integriert werden.
        • Event Streaming: Um den Wertfluss für die Kunden zu optimieren, müssen Unternehmen Erkenntnisse aus Echtzeitdaten gewinnen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Abläufe verbessern und schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren können. Event Streaming ermöglicht es Ihnen, Streaming-Ereignisdaten aus Ihrer Anwendung zu erfassen und zu integrieren, sodass Sie kundenorientierte und Backend-Aktionen auf Basis definierter Auslöser automatisieren können.
        • Enterprise Messaging: Angesichts der explosionsartigen Zunahme der Anzahl und Arten von Systemen in einem typischen Unternehmen ist eine kosteneffiziente, skalierbare Integration zu einer Herausforderung geworden. Enterprise Messaging ist eine bewährte Technologie, die Systeme und deren Daten auf flexibelste, hochverfügbare und sichere Weise miteinander verbindet. Kritische Daten, wie eine Finanztransaktion, werden in Form von Nachrichten zwischen Systemen gesendet und in einer Warteschlange gehalten, wenn sie nicht sofort zugestellt werden können (z. B. im Falle eines Systemausfalls), um sicherzustellen, dass sie erfolgreich gesendet werden, nie verloren gehen und nie mehr als einmal gesendet werden.
        • Hochgeschwindigkeits-Dateiübertragung: Unternehmen, die sehr große Dateien über große Entfernungen und unter unterschiedlichen Netzwerkbedingungen übertragen müssen, stehen vor Herausforderungen bei der dem Internet zugrunde liegenden Übertragungstechnologie, dem Transmission Control Protocol (TCP). Fast, Adaptive and Secure Protocol (FASP) verfolgt einen anderen Ansatz für die Dateiübertragung und ermöglicht es Unternehmen, Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen, die 100-mal schneller sind als mit herkömmlichen Methoden.
