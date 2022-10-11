Was ist operative Exzellenz?

Operative Exzellenz (OpEx) ist ein Ansatz zur Unternehmensführung, der die kontinuierliche Verbesserung aller Aspekte des Unternehmens und aller Geschäftsprozesse in den Vordergrund stellt, indem eine Kultur geschaffen wird, in der das Management und die Mitarbeiter in die Geschäftsergebnisse investiert sind und die Möglichkeit haben, Veränderungen umzusetzen.
Bei der Verbesserung eines Unternehmens geht es um mehr als nur die Steigerung der Effizienz oder die Maximierung des ROI. Die heutige Weltwirtschaft erfordert auch die Flexibilität, sich an sich verändernde Märkte, Bedingungen und Technologien anzupassen.
Operative Exzellenz ist eine Möglichkeit für Unternehmen, eine Roadmap zur kontinuierlichen Verbesserung in einem komplexen Geschäftsumfeld zu erstellen. Ziel ist es, Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Operative Exzellenz hilft Führungskräften, bessere Entscheidungen zu treffen, und Mitarbeiter zeigen kontinuierliche Verbesserungen. Bei guter Umsetzung ermöglicht operative Exzellenz jedem Mitglied eines Unternehmens, den Fluss der Wertschöpfung für den Kunden zu erkennen und im Falle von Problemen eine Lösung zu finden, bevor es zu Störungen kommt.
Operative Exzellenz beginnt mit einem Kulturwandel, bei dem sich alle Führungskräfte und Mitarbeiter dafür einsetzen, nicht nur ein Qualitätsprodukt zu schaffen, sondern auch den Kunden eine großartige Customer Experience zu bieten. Unternehmen, die Methoden der operativen Exzellenz einsetzen, definieren die Rollen der Führungskräfte und Mitarbeiter sowie deren Zusammenarbeit zur Verbesserung der Abläufe klar. Überhaupt können Mitarbeiter Veränderungen anstoßen und die Effizienz, Effektivität und Agilität vorantreiben.
Die Definition von operativer Exzellenz hat ihre Wurzeln im Shingo-Modell, einem Geschäftsansatz, der Qualität an der Quelle, Wert für die Kunden, eine Lieferkette ohne Bestand und ein Verständnis für den Arbeitsplatz auf allen Ebenen betont. Es wurde von Dr. Shigeo Shingo entwickelt, einem Wirtschaftsführer, der 18 Bücher über seine Philosophie veröffentlicht hat und eng mit Toyota-Führungskräften zusammenarbeitete, um seine Prinzipien in ihren Produktionsabläufen anzuwenden.
Shingo ist auch die Inspiration für den Shingo-Preis, der jährlich vom Shingo Institute for Operational Excellence an der Utah State University vergeben wird. Dieser Preis definiert die 10 Shingo-Leitprinzipien, die oft als die Kernprinzipien der operativen Exzellenz bezeichnet werden:
Als das Shingo-Modell in der Geschäftswelt an Popularität gewann, entwickelten andere Methoden, die auf diesem Ansatz und den Kernprinzipien der operativen Exzellenz basierten. Dazu gehören:
Bei der Implementierung operativer Exzellenz in einem Unternehmen kann es hilfreich sein, den Prozess als eine laufende Journey und nicht als ein endgültiges Ziel zu betrachten. Da der Fokus auf kontinuierlicher Verbesserung liegt, sollten Führungskräfte und Mitarbeiter immer nach Möglichkeiten streben, ihre Arbeit zu verbessern.
Allerdings müssen Unternehmen Ziele festlegen und Metriken definieren, um zu verstehen, ob und wie sie Verbesserungen erzielen. Zu diesen Metriken gehören wesentliche Leistungsindikatoren (KPIs) wie Umsatzsteigerungen, Gesundheits- und Sicherheitsleistung und Mitarbeiterbindungsraten.
Hier sind die Arten von Zielen, die häufig in auf operativer Exzellenz basierenden Prozessen enthalten sind:
Ziele der operativen Exzellenz konzentrieren sich typischerweise darauf, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Was ist Wert? Im Grunde ist es das, was der Kunde verlangt und wofür er zu zahlen bereit ist.
Im Rahmen der Methodik operativer Exzellenz bieten Unternehmen diesen Wert, indem sie Wertströme schaffen. Ein Wertstrom bezieht sich auf die Prozesse und Initiativen, die ein Unternehmen einrichtet, um die Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die Kunden benötigen, und zwar in der Zeit, die zur Erfüllung dieser Nachfrage erforderlich ist.
Zum Beispiel wird ein Rechenzentrum, das mit der Kundennachfrage Schritt halten kann und über die Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen verfügt, um Online-Transaktionen ohne Überversorgung abzuwickeln, als Wertstrom angesehen, der reibungslos läuft.
Kommunikation ist ein weiteres Schlüsselelement beim Erreichen der Ziele der operativen Exzellenz. Wenn die Mitarbeiter die Unternehmensziele nicht kennen, keine Ahnung haben, wie sie dem Kunden einen Mehrwert bieten können, oder das Gefühl haben, dass die Führung nicht in ihren beruflichen Erfolg investiert, ist es schwierig, Ziele zu erreichen und sich kontinuierlich zu verbessern.
Die Implementierung beinhaltet oft einen Plan für die Kommunikation aller Aspekte des Programms, wie z. B. der Mission, der Ziele und der Auswirkungen auf alle Mitarbeiter. Unternehmen, die sich durch operative Exzellenz auszeichnen, verfügen oft über ein gut durchdachtes internes Kommunikationssystem sowie ein Forum, in dem sie Feedback erhalten und adressieren können.
Operative Exzellenz erfordert, dass Unternehmen sich kritisch mit ihren Abläufen und der Art der Mitarbeiterführung befassen. In einigen Fällen müssen sie bereit sein, ihre Unternehmenskultur zu verändern. Offen für kontinuierliche Veränderungen zu sein, hilft Unternehmen, Methoden besser zu implementieren und diese Vorteile zu erzielen:
Operative Exzellenz kann praktisch jeder Branche und jedem Geschäftsmodell zugute kommen. Es gibt jedoch Branchen, in denen operative Exzellenz zum Standard geworden ist:
Automatisierung, Prozessanalyse, Observability sowie Tools für Daten- und Geschäftsverwaltung können Unternehmen dabei helfen, kontinuierliche Verbesserungen schneller um- und durchzusetzen.
Unternehmen setzen seit Jahrzehnten auf Automatisierung, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und die Macht der digitalen Technologie zu nutzen. Dies könnte die Automatisierung praktischer Aufgaben am Fließband mit Maschinen oder die Automatisierung von Backoffice-Aufgaben wie Buchhaltung und Abrechnung mit Softwarelösungen beinhalten.
Es gibt viele Aufgaben, die kreatives Denken, Intuition und Strategieplanung erfordern und die nur Menschen bewältigen können. Allerdings können Automatisierungstools eingesetzt werden, um wiederkehrende und monotone Aufgaben zu erledigen, wie beispielsweise das Vorausfüllen von Rechnungen mit Kontoinformationen und die Datenübertragung an mehrere Backend-Systeme, wodurch den Mitarbeitern Zeit gespart werden kann:
Im heutigen Digital-First-Zeitalter hängt die Kundenzufriedenheit von der Leistung und Verfügbarkeit kritischer Anwendungen und Infrastrukturen ab. Daher stehen die IT-Betriebsteams (ITOps) unter einem immensen Druck, operative Exzellenz zu liefern, und müssen mit dem Tempo der steigenden Geschäftsanforderungen verschieben. AIOps treibt die Effizienz und Optimierung in einer modernen, dynamischen IT-Umgebung voran, um die notwendige digitale Transformation zu beschleunigen.
Mithilfe von Software werden Prozesse erstellt, die manuelle Interaktion mit IT-Systemen reduzieren oder ersetzen. AIOps bringt Echtzeit-Erkenntnisse in IT-Umgebungen, sodass IT-Betriebsteams proaktive, kontinuierliche Anwendungsleistung sicherstellen können, die eine außergewöhnliche Customer Experience ermöglicht, während die Compliance verbessert und Kosten sicher reduziert werden bei hoher Variabilität der Nachfrage:
Die weltweit immer schnelleren Transformationsbemühungen bringen auch einen schwerwiegenden Nebeneffekt mit sich: Daten werden in Silos verlagert und der Zugriff auf Informationen erschwert, die Geschäftsteams für ihren Erfolg benötigen. Unternehmen, die Anwendungen und Systeme schnell und sicher miteinander verbinden können, werden diejenigen übertreffen, die dies nicht tun. Ohne die richtigen Integrationstools bleiben Daten gesperrt, was Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und skalierbare Automatisierungen umzusetzen, die neue Effizienzen aufdecken:
