Was ist operative Exzellenz?

Bei der Verbesserung eines Unternehmens geht es um mehr als nur die Steigerung der Effizienz oder die Maximierung des ROI. Die heutige Weltwirtschaft erfordert auch die Flexibilität, sich an sich verändernde Märkte, Bedingungen und Technologien anzupassen.

Operative Exzellenz ist eine Möglichkeit für Unternehmen, eine Roadmap zur kontinuierlichen Verbesserung in einem komplexen Geschäftsumfeld zu erstellen. Ziel ist es, Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Operative Exzellenz hilft Führungskräften, bessere Entscheidungen zu treffen, und Mitarbeiter zeigen kontinuierliche Verbesserungen. Bei guter Umsetzung ermöglicht operative Exzellenz jedem Mitglied eines Unternehmens, den Fluss der Wertschöpfung für den Kunden zu erkennen und im Falle von Problemen eine Lösung zu finden, bevor es zu Störungen kommt.

Operative Exzellenz beginnt mit einem Kulturwandel, bei dem sich alle Führungskräfte und Mitarbeiter dafür einsetzen, nicht nur ein Qualitätsprodukt zu schaffen, sondern auch den Kunden eine großartige Customer Experience zu bieten. Unternehmen, die Methoden der operativen Exzellenz einsetzen, definieren die Rollen der Führungskräfte und Mitarbeiter sowie deren Zusammenarbeit zur Verbesserung der Abläufe klar. Überhaupt können Mitarbeiter Veränderungen anstoßen und die Effizienz, Effektivität und Agilität vorantreiben.