BlueShore Financial (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Hauptsitz in North Vancouver, BC, Kanada, ist ein Boutique-Finanzinstitut, das Privat- und Geschäftsbanking, Vermögensverwaltung, Versicherungen und gewerbliche Kreditlösungen sowie personalisierte Expertenberatung für 40.000 Kunden anbietet. BlueShore ist auch für seine einzigartigen Financial Spa®-Filialen und sein Markenversprechen „Be Richly Valued“ bekannt. BlueShore wurde 1941 gegründet und verwaltet heute über 7,0 Milliarden CAD an verwaltetem Vermögen.