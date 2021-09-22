Process Mining vs. Process Modeling vs. Process Mapping: Was ist der Unterschied?

Jedes Unternehmen ist letztlich eine Sammlung von Geschäftsprozessen. Prozesse ermöglichen die Entwicklung neuer Produkte, erleichtern die Bereitstellung von Dienstleistungen, setzen Unternehmensrichtlinien durch, gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften und stellen sicher, dass das Unternehmen jederzeit auf seine übergeordneten Ziele zusteuert.

Jeder Geschäftsprozess ist ein komplexer Satz miteinander verbundener und voneinander abhängiger Aktivitäten, die zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Geschäftsergebnis zu erzielen. Leistungsreviews, Marketingaktivitäten, Content-Erstellung, Softwareentwicklung und Vertrieb sind allesamt gängige Arten von Geschäftsprozessen. Um sicherzustellen, dass diese Prozesse wie vorgesehen funktionieren, benötigen Unternehmen eine Möglichkeit, jeden Workflow einfach zu definieren, zu analysieren, anzupassen und zu überwachen.

Organisationen haben Methoden entwickelt, um diese abstrakten Workflows in konkrete, umfassende Bilder zu verwandeln, die das Innenleben der einzelnen Prozesse veranschaulichen. Zu diesen Methoden gehören Process Mining, Prozessmodellierung und Prozessabbildung. Jede Technik hilft einem Unternehmen bei der Verwaltung, Optimierung und Automatisierung von Prozessen, aber sie tun dies auf leicht unterschiedliche Weise.