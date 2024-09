Was ist Prozessmodellierung?

Wenn Unternehmen hohe Renditen aus ihren Investitionen in Forschung und Entwicklung erzielen, IT-Probleme mit minimalen Ausfallzeiten lösen oder einen präzisen Workflow zur Lead-Qualifizierung erstellen möchten, ist es wichtig, diese Prozesse auf objektiver und umfassender Ebene zu verstehen. Selbst den direkt an diesen Prozessen beteiligten Geschäftsanwendern fehlt möglicherweise die vollständige Transparenz darüber, was bei jedem einzelnen Schritt genau passiert.

Unternehmensanalysten und andere Stakeholder können durch Prozessmodellierung einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand ihres Geschäftsprozesslebenszyklus erhalten. Es handelt sich um eine Business Process Management (BPM)-Technik, die datengestützte Visualisierungen von Workflows erstellt. Diese Prozessmodelle helfen Unternehmen dabei, Workflows zu dokumentieren, wichtige Metriken zu ermitteln, potenzielle Probleme zu lokalisieren und Prozesse intelligent zu automatisieren.