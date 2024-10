Was ist ein Flussdiagramm?

Die Wirtschaftsingenieure Frank und Lilian Gilbreth stellten das Konzept von Flussdiagrammen erstmals 1921 mit dem sogenannten „Flow Process Chart“ in der American Society of Machinery Engineers (ASME) vor. Ihre Präsentation mit dem Titel „Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to Do Work“ wurde zum Grundstein für die Bedeutung von Flussdiagrammen bei der Arbeitsablaufoptimierung.

In den 1930er und 1940er Jahren wurde das Konzept und Effizienz von anderen Ingenieuren weiter verfeinert und optimiert. Im Jahr 1947 veröffentlichte die ASME einen standardisierten Satz gängiger Flussdiagramm-Symbole, der auf dem Originalwerk der Gilbreths basiert.

In den 1990er Jahren entstanden die Aktivitätsdiagramme der Unified Modeling Language (UML) - digitale Flussdiagramme, die mit spezieller UML-basierter Flussdiagrammsoftware erstellt wurden. UML wurde in den 1990er Jahren entwickelt, um gängige Flussdiagrammsymbole zu vereinheiltlichen.

2005 wurde das Konzept der Business Process Model and Notation (BPMN) von der Business Process Management Initiative (BPMI) definiert. Diese allgemeine Modellierungssprache stellt Geschäftsprozesse visuell dar, um mögliche Unklarheiten bei Textbeschreibungen zu umgehen. Mittlerweile sind Online-Lösungen zur Erstellung von Flussdiagrammen wie Lucidchart und Miro weit verbreitet und enthalten Flussdiagrammvorlagen, die den Erstellungsprozess vereinfachen.