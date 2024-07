Was ist ein digitaler Workflow?

Im Großen und Ganzen ist es eine elegante Umschreibung dafür, dass Sie Computer und moderne Technologie bei der Arbeit einsetzen und alle Vorteile eines computerbasierten Arbeitsplatzes nutzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ein manueller Workflow erfolgt von Hand, ohne Computer und Software.



Sobald ein Unternehmen einen Workflow digitalisiert hat, wird er oft automatisiert, um die menschliche Beteiligung zu reduzieren oder zu eliminieren. Oftmals trägt dieser Übergang zu digitalen Workflows dazu bei, die Prozesse effizienter zu gestalten und den Mitarbeitern Zeit zu geben, an höherwertigen Zielen zu arbeiten. Ein digitaler Workflow kann so einfach sein, wie eine PDF-Rechnung per E-Mail an einen Kunden zu senden, anstatt eine Papierrechnung zu versenden, oder so komplex wie die vollständige Automatisierung des Onboardings neuer Mitarbeiter.

Seit der COVID-19-Pandemie sind digitale Workflows immer beliebter – und unverzichtbar – geworden, während Unternehmen zunehmend auf Remote-Arbeit umsteigen. In einem Bericht von Insight (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) meldete das Forschungsunternehmen, dass einer von drei befragten Personen angibt, dass sie ihre Arbeit verlassen würden, wenn Remote-Arbeit keine Option mehr wäre. In einer Statista-Umfrage gaben über 60 % der befragten Personen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) an, dass sie bereits an einem Ort arbeiten, an dem Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten können.

In der modernen Geschäftswelt sind digitale Workflows heute genauso alltäglich wie die manuellen Workflows, die ihnen vorausgegangen sind.