Die Unternehmensanalysten brauchten mehr Transparenz und einen besseren Einblick in die Prozesse aller Geschäftsbereiche. Manchmal kann eine geschäftliche Anforderung durch die Optimierung eines Prozesses statt durch die Entwicklung einer neuen Software erfüllt werden. Wenn es angebracht ist, führt dies in der Regel zu einer viel kostengünstigeren Alternative. Zur Verbesserung der Situation entschied sich Insperity für IBM Blueworks Live, eine Software zur Modellierung von Geschäftsprozessen. Damit sollte ermittelt werden, wo Prozessänderungen die beste Lösung sein könnten.



„Ohne die Erkenntnisse, die sich aus der tatsächlichen Darstellung eines Geschäftsprozesses ergeben, waren wir nicht in der Lage, eine konsistente Bewertung vorzunehmen“, sagt Elston. „Wir verließen uns auf das Verständnis des Produktverantwortlichen für die bestehenden Geschäftsprozesse.“



„Die Software IBM Blueworks Live bietet die richtige Struktur und Verantwortlichkeit für die Unternehmensanalysten, die sie gemeinsam mit ihren Softwareentwicklern, Scrum-Mastern und Produktverantwortlichen nutzen können“, sagt Law. „Die Teams können sich ein präzises Bild davon machen, was heute in diesen Geschäftsprozessen passiert, und genau verstehen, wo die Probleme liegen und welche Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Sie können besser nachvollziehen, warum ein Produktverantwortlicher eine Änderung wünscht.“



Wenn ein Produktverantwortlicher an sie herantritt, sollten die Unternehmensanalysten als erstes den Status quo des Prozesses mit Hilfe von IBM Blueworks Live überprüfen, das allen Beteiligten einen einheitlichen Referenzrahmen bietet. Nur die Unternehmensanalysten verfügen über die entsprechenden Bearbeitungslizenzen für Blueworks Live, was ihnen die alleinige Verantwortung für die Erstellung von Prozessmodellen überträgt. Nichtsdestotrotz wird den Produktverantwortlichen eine beratende Funktion zugewiesen, sodass sie die Unternehmensanalysten mit ihrem Know-how über die Geschäftsprozesse unterstützen können. Häufig gewinnen die Produktverantwortlichen durch die Teilnahme an der Geschäftsprozessmodellierung Einblicke in ihre eigenen Prozesse.



„Blueworks hilft bei dabei, Geschäftsprozesse zu verstehen und ermöglicht es unseren Unternehmensanalysten, ihr Verständnis des Geschäftsprozesses zu skizzieren, bevor sie den Produktverantwortlichen einbeziehen, der später einschätzen kann, wie gut das Verständnis der Unternehmensanalysten ist“, sagt Law. „Es ermöglicht dem Team, sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, präzisere Fragen zu stellen und ‚Problemfälle’ zu identifizieren, die zu Verzögerungen führen könnten, wenn sie erst später im Softwareentwicklungsprozess entdeckt werden.“