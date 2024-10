Artefakte liefern zusätzliche Informationen über den Prozess, wie Datenobjekte, Gruppen und Anmerkungen. Ein Datenobjekt zeigt die für eine Aktivität erforderlichen Daten an und kann entweder Dateneingabe oder Datenausgabe darstellen. Eine Gruppe zeigt eine logische Gruppierung von Aktivitäten, während eine Anmerkung Details darüber enthält, was in einem Teil des Diagramms passiert.