Was ist Business Process Outsourcing (BPO)?

BPO umfasst die Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Erfüllung einer Geschäftsfunktion oder eines Prozesses. BPO wird manchmal auch als Informationstechnologie-gestützte Dienstleistung (Information Technology Enabled Service, ITES) bezeichnet, da in der modernen Welt von heute die ausgelagerten Prozesse oft von der IT abhängen.

BPO wurde zuerst in der verarbeitenden Industrie eingesetzt, wo Unternehmen durch die Auslagerung von Geschäftsprozessen für das Lieferkettenmanagement mehr Effizienz erzielten. Heute werden BPO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen, in der Vermögensverwaltung, im Energiesektor, in der Pharmaindustrie, im E-Commerce und in anderen Branchen eingesetzt. Dabei nutzen Unternehmen neue und innovative Wege, um das Kundenerlebnis zu verbessern und sich Wettbewerbsvorteile zu erschließen.

Im Allgemeinen lagern Unternehmen solche Prozesse aus, die nicht zum Kerngeschäft gehören – Aufgaben, die zwar für das Unternehmen wichtig sind, aber nicht zum zentralen Wertversprechen gehören – und die in allen Unternehmen und Branchen ähnlich sind. Dazu gehören Backoffice-Aufgaben (interne Geschäftsfunktionen) wie Buchhaltung, IT-Dienstleistungen, Beschaffung, Qualitätssicherung und Personalmanagement. Auch Frontoffice-Funktionen (mit Kundenkontakt) wie Vertrieb, Marketing oder Kundensupport gehören dazu. In diesen Bereichen werden auch neuere Technologien wie Chatbots eingesetzt.

Bislang haben Unternehmen vor allem aus Gründen der Kostensenkung, Zeitersparnis und Leistungssteigerung auf Outsourcing gesetzt. Diese Vorteile sind nach wie vor die wichtigsten Treiber des BPO-Marktes. Der Trend zur digitalen Transformation hat jedoch dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen nicht nur nach Strategien zur Kosteneinsparung suchen. Der Fokus liegt nun verstärkt auf dem Zugang zu Technologien und Fachwissen, die unternehmensintern nicht verfügbar sind.