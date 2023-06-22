Wie Daten, Automatisierung und KI Business Process Outsourcing in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln

Als Neeraj Manik von IBM Consulting kürzlich mit einem großen Pharmakunden über die Rationalisierung und Verbesserung seiner Front- und Back-Office-Finanzprozesse sprach, wies er auf ein Geflecht miteinander verbundener geschäftlicher Herausforderungen des Unternehmens hin: „zu viele Rechnungen, zu viele Lieferanten, zu viel Geld, das an die Lieferanten gezahlt wird“, wie Manik es ausdrückte.

Manik, VP und Seniorpartner von IBM Consulting, hat eine riesige Chance skizziert, die Finanzabläufe und die Zahlungsabwicklung des Kunden strategisch neu zu gestalten, indem KI, Datenanalyse, Metriken und Automatisierung genutzt werden. Letztendlich könnte die Modernisierung dieser Prozesse Hunderte von Millionen Dollar einsparen, die Erfahrung der Mitarbeiter verbessern und das Unternehmen flexibler und wettbewerbsfähiger machen, sagt er. Manik sieht in der Nutzung dieser Technologie einen grundlegenden Wandel gegenüber früheren Jahren, als Unternehmen Geschäftsprozesse auslagerten, um lediglich 30 % einzusparen, ohne zu berücksichtigen, wie sich das Outsourcing auf die Unternehmenseffizienz, die Genauigkeit der Arbeit sowie die Mitarbeiter- und Client Experience auswirken könnte.

Arbeitsarbitrage, also die Auslagerung von Arbeit an die kostengünstigsten Arbeitskräfte, ist seit Jahren die zentrale Strategie im Zusammenhang mit Business Process Outsourcing (BPO). Das bedeutete oft, Kundensupport, Informationstechnologie und andere Bürotätigkeiten aus Ländern mit niedrigeren Arbeitskosten zu beziehen. Heute jedoch haben Technologien wie KI und Automatisierung den Outsourcing-Markt und die BPO-Services verändert und Unternehmen die Möglichkeit gegeben, Effizienzsteigerungen zu erzielen und gleichzeitig Prozesse zu modernisieren, anstatt sich auf Offshore-Outsourcing zu verlassen.

Technologiegestützte Geschäftsprozessabläufe, das neue BPO, können einen erheblichen neuen Mehrwert schaffen, die Datenqualität verbessern, wertvolle Mitarbeiterressourcen freisetzen und für eine höhere Kundenzufriedenheit sorgen. Dafür ist jedoch ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich. Die Nutzung von KI und Automatisierung hilft Unternehmen, ihre Abläufe zu rationalisieren und zu verbessern und gleichzeitig umfangreiche Informationen bereitzustellen, die Unternehmen dabei helfen, Trends und Bedrohungen gleichermaßen schnell vorherzusagen und darauf zu reagieren.

Unternehmen, die mit IBM Consulting zusammenarbeiten, profitieren nicht nur von der Erfahrung von IBM bei der Prozessgestaltung und Geschäftsstrategie, sondern außerdem von den engen Partnerschaften von IBM mit Unternehmen wie ServiceNow, Celonis und Salesforce. Anstatt sich auf eine einzige Lösung oder Technologie konzentrieren zu müssen, können Unternehmen mit IBM Consulting zusammenarbeiten, um in umfassende, transformative Geschäftsinitiativen und -ergebnisse zu investieren.

Beim neuen BPO geht es nicht mehr nur darum, die Betriebskosten zu senken. Wenn es richtig gemacht wird, kann es ein Unternehmen flexibler und intelligenter machen und schnell skalieren, um den sich ändernden Marktbedingungen gerecht zu werden. „Modernes BPO sorgt für Wachstum, Differenzierung und Wettbewerbsvorteile“, sagt Manik.