Was ist Geschäftsprozessanalyse?

Die Geschäftsprozessanalyse (BPA) ist ein Ansatz zur Analyse von Geschäftsprozessen. Es handelt sich um eine detaillierte, mehrstufige Untersuchung jedes einzelnen Teils eines Prozesses, um festzustellen, was in Ihrem aktuellen Prozess gut funktioniert, was verbessert werden muss und wie notwendige Verbesserungen am besten vorgenommen werden können. Es gibt verschiedene Methoden zur Analyse von Geschäftsprozessen, aber alle basieren auf dem Grundprinzip, dass optimierte Systeme insgesamt bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

Zu den üblichen gewünschten Ergebnissen von BPA gehören größere Kosteneinsparungen, höhere Einnahmen und ein besseres Engagement der Unternehmen. Sie können beispielsweise BPA verwenden, um die Kundenbindung zu analysieren und festzustellen, wo es zu Rückgängen, Blockaden oder unerwartet niedrigen Konversionsraten kommt. Eine Analyse der Geschäftsprozesse kann auch aufzeigen, welche Aspekte Ihrer Geschäftsabläufe oder -richtlinien zu einer geringen Mitarbeitermotivation führen.