Was ist Prozessverbesserung?

Prozessverbesserung [manchmal auch als Geschäftsprozessverbesserung (BPI) bezeichnet] ist eine Teildisziplin des Business Process Management (BPM), eines Managementansatzes, der das Verständnis und die Kontrolle aller Geschäftsprozesse des Unternehmens zum Ziel hat. BPI-Praktiker verwenden gängige Prozessverbesserungsmethoden wie Lean, Six Sigma, Global 8-D, Total Quality Management, Theory of Constraints und Rummler Bache.



Prozessverbesserung bietet einen strukturierten Ansatz zur Überwachung und Optimierung von organisatorischen Workflows und bringt zahlreiche Nutzen. Durch die systematische Analyse und Verfeinerung von Prozessen können Unternehmen Ineffizienzen beseitigen, Kosten senken und die Produktivität verbessern.

Dieser Ansatz führt zu konsistenteren und zuverlässigeren Ergebnissen, minimiert Fehler und verbessert die Qualität. Prozessverbesserung fördert zudem mehr Transparenz und Verantwortlichkeit, da sie klar definierte Rollen, Verantwortlichkeiten und Metriken für die Leistung umfasst. Diese Klarheit hilft, Engpässe und Redundanzen schnell zu erkennen und zu beheben, was zu besseren Kundenerfahrungen und höherer Rentabilität führt.

Darüber hinaus steigert die Prozessverbesserung die Agilität und Anpassungsfähigkeit, so dass Unternehmen effektiver auf sich ändernde Marktbedingungen, Kundenbedürfnisse und gesetzliche Anforderungen reagieren können. Sie unterstützt kontinuierliche Verbesserung, indem sie eine Kultur schafft, in der Prozesse regelmäßig überprüft und verfeinert werden, um sicherzustellen, dass sie mit strategischen Zielen und sich wandelnden Geschäftsumgebungen übereinstimmen.

Dieser proaktive Ansatz trägt dazu bei, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Darüber hinaus führen verbesserte Prozesse zu einer besseren Ressourcennutzung und schnelleren Bearbeitungszeiten, was die Kundenzufriedenheit und den Wettbewerbsvorteil deutlich steigern kann.