Das Raummanagement gewinnt für viele Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Manchmal wird die Arbeit bzw. der Arbeitsbereich mehr zu einem Erlebnis als zu einem physischen Ort. Auch wenn sich nicht-traditionelle Arbeitsumgebungen wie hybride Arbeitsformen, digitale Arbeitsplätze und Telearbeit immer mehr durchsetzen, ist die Einrichtung sicherer, komfortabler Büroräume mit sauberer Luft und sauberen Oberflächen sowie strengen Sicherheitsmaßnahmen nach wie vor unerlässlich.

Die Umsetzung dieser Veränderungen erfordert jedoch Spitzentechnologie, die sich ständig weiterentwickelt und in vielen Fällen eine umfassende Nachrüstung erfordert. Trotz der Herausforderungen wie alternde Infrastruktur, Kosten und veränderte Anforderungen stellte IDC fest, dass „88 % der Unternehmen Investitionen getätigt haben oder dies planen, um physische Räume modernisieren und für flexible Arbeitsmodelle geeigneter zu machen.“ Und dass „bis 2025 bei 90 % neuen gewerblichen Bauten oder Renovierungen intelligente Gebäudetechnologien zum Einsatz kommen werden, die flexible Arbeitsplätze unterstützen und das Erlebnis für die Nutzer und die Betriebsleistung nachhaltig verbessern“.3

Mit dem technologischen Fortschritt und der Integration von immer mehr Geräten für das Internet der Dinge (IoT) in IWMS-Lösungen ist möglicherweise eine zusätzliche Automatisierung möglich. Durch die Integration automatischer Nachfragereaktionstechnologie können Gebäude weiter automatisiert werden, um den Energieverbrauch während der Spitzenbedarfszeiten zu optimieren und so den Energieverbrauch und die Kosten weiter zu senken. In Kombination mit Echtzeit-Belegungsraten können Strategien zur Lastreduzierung sogar an spezifische Bedürfnisse angepasst und an sich ändernde Bedingungen angepasst werden.

Der globale IWMS-Markt expandiert und mit ihm kommen von Jahr zu Jahr neue Baumethoden, Facility-Management-Praktiken und die wachsende Anforderungen der Bewohner an Nachhaltigkeit hinzu. Durch die Nutzung der erweiterten KI-integrierten Funktionen und der Einbindung der IoT-Branche in IWMS-Plattformen können Unternehmen auch in Zukunft intelligentere Automatisierungs- und Vorhersagepraktiken ermöglichen.