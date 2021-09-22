Prozesszuordnung ist eine Methode, die ein besseres Verständnis von Prozessen fördert und Unternehmen dabei hilft, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
Die Prozesszuordnung stellt einen Workflow visuell dar, sodass das Team einen Prozess und seine Komponenten klarer verstehen kann. Es gibt eine Vielzahl von Prozesslandkarten, von denen Sie vielleicht eine unter einem anderen Namen kennen, z. B. ein Flussdiagramm, eine detaillierte Prozesslandkarte, eine Dokumentenlandkarte, eine High-Level-Prozesslandkarte, eine gerenderte Prozesslandkarte, eine Swimlane, ein Wertschöpfungskettendiagramm, eine Wertstromanalyse, ein Flussdiagramm, ein Prozessflussdiagramm, ein Prozessmodell oder ein Workflow-Diagramm. Diese visuellen Diagramme sind in der Regel Komponenten des Business Process Management (BPM) eines Unternehmens.
Eine Prozesslandkarte skizziert die einzelnen Schritte innerhalb eines Prozesses, identifiziert die Verantwortlichen für die Aufgabe und beschreibt die erwarteten Zeitpläne. Sie sind besonders hilfreich bei der Kommunikation von Prozessen zwischen den Beteiligten und bei der Aufdeckung von Verbesserungsmöglichkeiten. Die meisten Prozesszuordnungen beginnen auf einer Makroebene und liefern dann bei Bedarf weitere Details.
Es gibt verschiedene Arten von Prozessabbildungen. Zu den Abbildungstechniken gehören Folgende:
Prozesslandkarten verwenden visuelle Darstellungen, z. B. grundlegende Symbole, um jedes Element im Prozess zu beschreiben. Einige der häufigsten Symbole sind Pfeile, Kreise, Diamanten, Kästchen, Ovale und Rechtecke. Diese Symbole können aus dem Business Process Model and Notation (BPMN) oder der Unified Modeling Language (UML) stammen (Link befindet sich außerhalb von IBM), bei denen es sich um grafische Notationsmethoden für Prozesslandkarten handelt.
Die meisten Unternehmen müssen nur einige der gängigsten Symbole verwenden, um eine Prozessabbildung zu vervollständigen. Zu diesen Symbolen gehören unter anderem:
Wenn Sie Ihre eigene Business Process Map entwickeln, sollten Sie diese Methodik nutzen:
Der Hauptzweck der Geschäftsprozesszuordnung besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Ziel effizienter und effektiver zu erreichen. Dies geschieht durch mehr Transparenz bei der Entscheidungsfindung und dem Prozessablauf, was wiederum dazu beiträgt, Redundanzen und Engpässe innerhalb und zwischen Prozessen zu erkennen. Da Prozesszuordnungen visuelle Hinweise und Symbole nutzen, erleichtern sie die Vermittlung eines Prozesses an ein breites Publikum. Dies kann zu einem stärkeren Engagement führen, da die Erstellung langer Dokumentationen sowohl für die Eigentümer als auch für die Endbenutzer mühsamer sein kann.
Durch die Nutzung vorgefertigter Vorlagen in der Prozesszuordnungssoftware können Teams problemlos zusammenarbeiten und Möglichkeiten zur Rationalisierung von Arbeitsprozessen entwickeln, um die Geschäftsprozesse zu verbessern. Auf diese Weise können Unternehmen auch spezifische Herausforderungen wie das Onboarding und die Bindung von Mitarbeitern oder rückläufige Umsätze besser bewältigen.
Zu den spezifischen Vorteilen der Prozesszuordnung gehören:
