Die Prozesszuordnung stellt einen Workflow visuell dar, sodass das Team einen Prozess und seine Komponenten klarer verstehen kann. Es gibt eine Vielzahl von Prozesslandkarten, von denen Sie vielleicht eine unter einem anderen Namen kennen, z. B. ein Flussdiagramm, eine detaillierte Prozesslandkarte, eine Dokumentenlandkarte, eine High-Level-Prozesslandkarte, eine gerenderte Prozesslandkarte, eine Swimlane, ein Wertschöpfungskettendiagramm, eine Wertstromanalyse, ein Flussdiagramm, ein Prozessflussdiagramm, ein Prozessmodell oder ein Workflow-Diagramm. Diese visuellen Diagramme sind in der Regel Komponenten des Business Process Management (BPM) eines Unternehmens.

Eine Prozesslandkarte skizziert die einzelnen Schritte innerhalb eines Prozesses, identifiziert die Verantwortlichen für die Aufgabe und beschreibt die erwarteten Zeitpläne. Sie sind besonders hilfreich bei der Kommunikation von Prozessen zwischen den Beteiligten und bei der Aufdeckung von Verbesserungsmöglichkeiten. Die meisten Prozesszuordnungen beginnen auf einer Makroebene und liefern dann bei Bedarf weitere Details.