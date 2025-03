Was ist eine Datenstrategie?

Datenstrategien verbinden und koordinieren in der Regel viele verschiedene Funktionsbereiche, die die Daten eines Unternehmens umgeben. Zu diesen Bereichen gehören Disziplinen wie Datenerfassung, Datenverwaltung, Data Governance, Datenanalyse, Datenqualität und Datensicherheit.

In vielen Unternehmen ist ein Chief Data Officer (CDO) für die Erstellung und Leitung einer Datenstrategie verantwortlich. In anderen Unternehmen können leitende Angestellte, Data Scientists und Data Engineers gemeinsam an der Entwicklung einer Datenstrategie arbeiten.

Eine erfolgreiche Datenstrategie kann einem Unternehmen helfen, Marktchancen zu erkennen, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.