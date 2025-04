Was ist ein Chief Data Officer (CDO)?

Da fortschrittliche Technologien wie generative KI und maschinelles Lernen zur Norm werden, könnten CDOs in den Unternehmen, für die sie tätig sind, eine neue Rolle spielen.

Für das Training der großen Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), die generative KI unterstützen, sind enorme Mengen an hochwertigen, vertrauenswürdigen Daten erforderlich. Da KI-gestützte Erkenntnisse den Arbeitsplatz verändern, müssen mehr Daten als je zuvor gesammelt und ordnungsgemäß verwaltet werden.

CDOs müssen die sich entwickelnden Anforderungen der datengesteuerten KI mit traditionellen Sicherheitsmaßnahmen wie Datenschutz, Datensicherheit und Einhaltung von Vorschriften in Einklang bringen. In einer Zukunft, in der Daten und KI die Hauptantriebskräfte für Automatisierung und Geschäft werden, glauben einige, dass die Rolle des CDO schließlich zu der eines Chief Data, Analytics and AI Officer (CDAIO) übergehen wird.