Als Fachgebiet ist Data Science weitaus umfangreicher als die Durchführung von Analyse und wird als eigener Karrierepfad betrachtet. Personen, die im Bereich der Data Science arbeiten, werden als Data Scientists bezeichnet. Diese Experten erstellen statistische Modelle, entwickeln Algorithmen, schulen Modelle für maschinelles Lernen und schaffen Frameworks für Folgendes:

Kurz- und langfristige Ergebnisse prognostizieren

Geschäftsprobleme lösen

Chancen erkennen

Unterstützung der Geschäftsstrategie

Aufgaben und Prozesse automatisieren

BI-Plattformen antreiben

In der Welt der Informationstechnologie sind Data-Science-Jobs derzeit für viele Unternehmen und Branchen sehr gefragt. Für eine Karriere im Bereich Data Science benötigen Sie ein tiefes Verständnis und umfassende Kenntnisse von maschinellem Lernen und KI. Zu Ihren Fähigkeiten sollten Kenntnisse in den Programmiersprachen Python, SAS, R und Scala gehören. Und Sie sollten Erfahrung in der Arbeit mit Big-Data-Plattformen wie Hadoop oder Apache Spark haben. Darüber hinaus erfordert Data Science Erfahrung in der SQL Database-Codierung und die Fähigkeit, mit unstrukturierten Daten verschiedener Art zu arbeiten, wie z. B. Video, Audio, Bilder und Text.

Data Scientists führen in der Regel Datenanalyse durch, wenn sie Daten sammeln, bereinigen und auswerten. Durch die Analyse von Datensätzen können Data Scientists ihre potenzielle Verwendung in einem Algorithmus oder einem maschinellen Lernmodell besser verstehen. Data Scientists arbeiten auch eng mit Data Engineers zusammen, die für den Aufbau der Datenpipelines verantwortlich sind, die den Data Scientists die Daten liefern, die ihre Modelle benötigen, sowie für die Pipelines, auf die Modelle für den Einsatz in der Produktion im großen Maßstab angewiesen sind.