Datenarchitekturstrategie für Datenqualität

Die richtige Datenarchitektur kann Ihrem Unternehmen helfen, die Datenqualität zu verbessern, da sie ein Framework bietet, das bestimmt, wie Daten für Business Intelligence- und Data Science-Anwendungsfälle gesammelt, transportiert, gespeichert, gesichert, genutzt und geteilt werden.

Die erste Generation von Datenarchitekturen, repräsentiert durch Enterprise Data Warehouse- und Business Intelligence-Plattformen, war durch Tausende von ETL-Jobs, Tabellen und Berichten gekennzeichnet, die nur eine kleine Gruppe spezialisierter Dateningenieure verstand, was zu einem nicht voll ausgeschöpften positiven Einfluss auf das Geschäft führte. Big-Data-Plattformen der nächsten Generation und lang andauernde Batch-Jobs, die von einem zentralen Team von Dateningenieuren betrieben werden, haben oft zu Data Lake-Sümpfen geführt.

Beide Ansätze waren typischerweise monolithische und zentralisierte Architekturen, die um mechanische Funktionen wie Datenaufnahme, Verarbeitung, Reinigung, Aggregation und Bereitstellung organisiert waren. Dies führte zu einer Reihe organisatorischer und technologischer Engpässe, die die Integration und -skalierung in mehreren Dimensionen behinderten: ständige Veränderung der Datenlandschaft, Verbreitung von Datenquellen und Datennutzern, Vielfalt der Transformation und der Datenverarbeitung, die die Anwendungsfälle erfordern, und Geschwindigkeit der Reaktion auf Veränderungen.