Datenarchitekturstrategie für Datenqualität

Schlechte Datenqualität ist eines der größten Hindernisse für Unternehmen, die stärker datenorientiert arbeiten wollen. Unpassende Geschäftsentscheidungen und fehlerhafte Geschäftsprozesse, verpasste Umsatzchancen, gescheiterte Geschäftsinitiativen und komplexe Datensysteme können alle auf Probleme mit der Datenqualität zurückzuführen sein. Schon ein einziges dieser Probleme kann ein Unternehmen teuer zu stehen kommen. Sich mit all dem auseinandersetzen zu müssen, kann sehr schwierig sein.
Mehrere Faktoren bestimmen die Qualität Ihrer Unternehmensdaten, wie beispielsweise Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz, um nur einige zu nennen. Aber es gibt noch einen anderen Faktor der Datenqualität, der nicht die Anerkennung bekommt, die er verdient: Ihre Datenarchitektur.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die richtige Datenarchitektur kann Ihrem Unternehmen helfen, die Datenqualität zu verbessern, da sie ein Framework bietet, das bestimmt, wie Daten für Business Intelligence- und Data Science-Anwendungsfälle gesammelt, transportiert, gespeichert, gesichert, genutzt und geteilt werden.
Die erste Generation von Datenarchitekturen, repräsentiert durch Enterprise Data Warehouse- und Business Intelligence-Plattformen, war durch Tausende von ETL-Jobs, Tabellen und Berichten gekennzeichnet, die nur eine kleine Gruppe spezialisierter Dateningenieure verstand, was zu einem nicht voll ausgeschöpften positiven Einfluss auf das Geschäft führte. Big-Data-Plattformen der nächsten Generation und lang andauernde Batch-Jobs, die von einem zentralen Team von Dateningenieuren betrieben werden, haben oft zu Data Lake-Sümpfen geführt.
Beide Ansätze waren typischerweise monolithische und zentralisierte Architekturen, die um mechanische Funktionen wie Datenaufnahme, Verarbeitung, Reinigung, Aggregation und Bereitstellung organisiert waren. Dies führte zu einer Reihe organisatorischer und technologischer Engpässe, die die Integration und -skalierung in mehreren Dimensionen behinderten: ständige Veränderung der Datenlandschaft, Verbreitung von Datenquellen und Datennutzern, Vielfalt der Transformation und der Datenverarbeitung, die die Anwendungsfälle erfordern, und Geschwindigkeit der Reaktion auf Veränderungen.
Eine moderne Datenarchitektur wie Data Mesh und Data Fabric zielt darauf ab, neue Datenquellen einfach zu verbinden und die Entwicklung von Anwendungsfall-spezifischen Datenpipelines über lokal, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu beschleunigen. In Kombination mit einem effektiven Datenlebenszyklusmanagement, das sich zu einem datenbasierten Produktmanagement weiterentwickelt, kann eine moderne Datenarchitektur Ihrem Unternehmen Folgendes bieten:
Da Ihre Datenarchitektur vorgibt, wie Ihre Datenassets und Datenverwaltungsressourcen strukturiert sind, spielt sie eine kritische Rolle für die Effektivität Ihres Unternehmens bei der Erfüllung dieser Aufgaben. Das heißt, die Datenarchitektur ist ein grundlegendes Element Ihrer Geschäftsstrategie für eine höhere Datenqualität. Die kritischen Funktionen moderner, qualitativ hochwertiger Datenqualitätsmanagementlösungen erfordern von Unternehmen Folgendes:
Eine Strategie kann Data Architects dabei helfen, eine Datenarchitektur zu erstellen und umzusetzen, die die Datenqualität verbessert. Zu den Schritten zur Entwicklung einer effektiven Datenstrategie gehören:
Ein Finanzinstitut könnte beispielsweise versuchen, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu verbessern, die Kosten zu senken und die Einnahmen zu steigern. Stakeholder können geschäftliche Anwendungsfälle für bestimmte Datentypen identifizieren, beispielsweise die Durchführung von Analysen auf Echtzeitdaten während der Datenerfassung, um die Entscheidungsfindung zu automatisieren und so Kostensenkungen zu erzielen.
Dieser Schritt umfasst die Identifizierung und Katalogisierung aller Daten innerhalb des Unternehmens in einem zentralen oder dezentralen Bestand, wodurch Silos beseitigt werden. Die Liste sollte angeben, wo sich jeder Datensatz befindet und welche Anwendungen und Anwendungsfälle darauf basieren. Wählen Sie als Nächstes die für Ihren wichtigsten Anwendungsfall benötigten Daten aus und priorisieren Sie die Datenbereiche, die sie enthalten.
Eine einheitliche Namenskonvention und ein abgestimmtes Datenformat (Datenklassen) für die im gesamten Unternehmen verwendeten Daten tragen dazu bei, Datenkonsistenz und Interoperabilität über Abteilungen (Bereiche) und Anwendungsfälle hinweg zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich für die Änderungen, die Ihre Daten optimieren, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Eine Recherche zu den verschiedenen Arten moderner Datenarchitekturen, wie z. B. Data Fabric und Data Mesh, kann Ihnen bei der Entscheidung für die für Ihre Geschäftsanforderungen am besten geeignete Datenstruktur helfen.
Erstellen Sie KPIs und nutzen Sie erweiterte Analysefunktionen, die den Erfolg Ihrer Architektur mit der Qualität ihrer Unterstützung der Datenqualität verknüpfen.
Unternehmen können einen Rollout-Plan für die Implementierung von Datenarchitektur und Governance in drei bis vier Datenbereichen pro Quartal entwickeln.
Eine gut konzipierte Datenarchitektur schafft durch Transparenz und Standardisierung die Grundlage für Datenqualität und prägt die Art und Weise, wie das Unternehmen Daten betrachtet, nutzt und darüber spricht.
Wie bereits erwähnt, ist eine Data Fabric eine solche Architektur. Eine Data Fabric automatisiert die Datenerkennung, die Datenverwaltung und das Datenqualitätsmanagement und vereinfacht den Self-Service-Datenzugriff auf Daten, die über eine Hybrid Cloud-Landschaft verteilt sind. Sie kann Anwendungen umfassen, die Daten generieren und verwenden, sowie zahlreiche Datenspeicher-Repositorys wie Data Warehouse, Data Lake (die riesige Mengen an Big Data speichern), NoSQL-Datenbanken (die unstrukturierte Daten speichern) und relationale Datenbanken, die SQL verwenden.
Mehr erfahren über die Vorteile von Data Fabric und IBM Cloud Pak for Data.
Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
Mit diesen vier Schritten verknüpfen Sie Ihre Daten- und Analysestrategie mit Ihren Geschäftszielen.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Wir stellen vor: Cognos Analytics 12.0, KI-gestützte Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.