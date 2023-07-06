Mit der Zunahme an Daten aus sozialen Medien, E-Commerce-Websites, Internetrecherchen, Kundenumfragen und anderen Stellen entstand ein neues Forschungsfeld, das auf Big Data basiert. Mithilfe riesiger Datensätze, die immer weiter zunehmen, können Unternehmen Kaufmuster und -verhaltensweisen überwachen und Vorhersagen treffen.

Da die Datensätze unstrukturiert sind, kann es kompliziert und zeitaufwändig sein, die Daten für die Entscheidungsfindung zu interpretieren. Hier kommt Data Science ins Spiel.

Der Begriff Data Science wurde erstmals in den 1960er Jahren verwendet, als er mit dem Ausdruck „Informatik“ austauschbar war. Der Begriff „Data Science“ wurde erstmals im Jahr 2001 als eigenständige Disziplin verwendet. Sowohl Data Science als auch maschinelles Lernen werden von Dateningenieuren in fast allen Branchen eingesetzt.

Die Bereiche haben sich so weiterentwickelt, dass Sie, um als Datenanalyst zu arbeiten, der Daten betrachtet, verwaltet und darauf zugreift, Kenntnisse in der Structured Query Language (SQL) sowie in Mathematik, Statistik, Datenvisualisierung (um die Ergebnisse den Stakeholdern zu präsentieren) und Data Mining haben müssen. Es ist auch wichtig, die Techniken zur Datenbereinigung und -verarbeitung zu verstehen. Da Datenanalysten häufig Modelle für maschinelles Lernen erstellen, sind auch Programmier- und KI-Kenntnisse wertvoll.