Was ist DataOps?

Manuelle Datenverwaltungsaufgaben sind zeitaufwändig und die Geschäftsanforderungen entwickeln sich ständig weiter. Ein optimierter Ansatz für den gesamten Datenverwaltungsprozess, von der Erfassung bis zur Bereitstellung, stellt sicher, dass ein Unternehmen flexibel genug ist, um anspruchsvolle Initiativen mit mehreren Schritten durchzuführen. Darüber hinaus können Datenteams damit das explosive Datenwachstum bewältigen, während sie Datenprodukte entwickeln.

Ein Hauptzweck von DataOps besteht darin, Silos zwischen Datenproduzenten (vorgelagerte Benutzer) und Datennutzern (nachgelagerte Benutzer) aufzubrechen, um den Zugriff auf zuverlässige Datenquellen zu sichern. Datensilos schränken den Zugriff und die Analyse wirksam ein. Durch die Vereinheitlichung der Daten über verschiedene Abteilungen hinweg fördert DataOps die Zusammenarbeit zwischen Teams, die für ihre individuellen Anforderungen auf relevante Daten zugreifen und diese analysieren können. Durch die Betonung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Daten- und Geschäftsteams sorgt DataOps für mehr Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Qualitätssicherung und Governance. Darüber hinaus ermöglicht die darauf folgende disziplinübergreifende Zusammenarbeit eine ganzheitlichere Sicht auf die Daten, was zu aufschlussreicheren Analysen führen kann.

In einem DataOps-Framework arbeiten Datenteams aus Data Scientists, Ingenieuren, Analysten, IT-Betrieb, Datenverwaltung, Softwareentwicklungsteams und Stakeholder aus den Geschäftsbereichen zusammen, um Geschäftsziele zu definieren und zu erreichen. DataOps bietet somit eine Lösung für die übliche Herausforderung, dass Verwaltung und Bereitstellung zu einem Engpass werden, wenn Datenvolumen und -typen zunehmen und neue Anwendungsfälle unter Geschäftsanwendern und Data Scientists entstehen. DataOps umfasst die Implementierung von Prozessen wie die Orchestrierung von Datenpipelines, die Überwachung der Datenqualität, Governance, Sicherheit und Plattformen für den Self-Service-Datenzugriff.

Tools für die Pipeline-Orchestrierung verwalten den Datenfluss und automatisieren Aufgaben wie Zeitpläne für die Extrahierung, Datenkonvertierung und Ladeprozesse. Sie automatisieren auch komplexe Workflows und stellen sicher, dass Datenpipelines reibungslos funktionieren, wodurch Datenteams Zeit und Ressourcen sparen.

Die Überwachung der Datenqualität ermöglicht eine proaktive Identifizierung der Datenqualität in Echtzeit und stellt sicher, dass die für die Analyse verwendeten Daten zuverlässig und vertrauenswürdig sind.

Governance-Prozesse stellen sicher, dass die Daten geschützt sind und verschiedenen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien gerecht werden. Sie legen auch fest, wer für bestimmte Datenbestände verantwortlich ist, regeln, wer auf Daten zugreifen oder diese ändern darf, und verfolgen Herkunft und Transformationen, während Daten durch Pipelines fließen, um für mehr Transparenz zu sorgen.

In Zusammenarbeit mit Governance schützen Sicherheitsprozesse Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung oder Verlust. Zu den Sicherheitsprozessen gehören die Datenverschlüsselung, das Patchen von Schwachstellen in den Datenspeichern oder in Pipelines und die Wiederherstellung von Daten nach Sicherheitsverletzungen.

Durch die Hinzufügung eines Self-Service-Datenzugriffs ermöglichen DataOps-Prozesse nachgelagerten Stakeholdern wie Datenanalysten und Geschäftsanwendern einen einfacheren Zugriff auf Daten und deren Untersuchung. Der Self-Service-Zugriff verringert die Abhängigkeit von der IT-Abteilung bei der Datenabfrage, und die Automatisierung von Datenqualitätsprüfungen führt zu genaueren Analysen und Erkenntnissen.