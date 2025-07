Was ist Datenpflege?

Die Datenpflege kann dazu beitragen, dass Unternehmen, die KI einsetzen, dies im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Anforderungen tun.

Zum Beispiel hat die Versicherungsbranche KI und maschinelles Lernen in großem Umfang zur Modernisierung eingesetzt. Aber die regulatorische Landschaft rund um die Einführung von KI in der Branche ist komplex und dynamisch. Einschlägige Gesetze wie die Solvabilität-II-Richtlinie enthalten strenge Richtlinien für Versicherer in Bezug auf die „Hinlänglichkeit und Qualität der relevanten Daten für Underwriting- und Reservierungsprozesse“. Diese Vorschriften verlangen auch, dass die Daten, die zum Testen und Trainieren von KI-Systemen verwendet werden, vollständig, genau und angemessen sind.3