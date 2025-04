Was ist der moderne Daten-Stack?

Zwischen 2012 und 2016 fand eine große Veränderung der Daten-Workflows statt, die Art und Weise, wie Unternehmen Daten speichern und verarbeiten. Cloudbasierte Plattformen wie Snowflake, Google BigQuery und Amazon Redshift machten Cloud Data Warehouses populär und boten beispiellose Skalierbarkeit, Rechenleistung und Effizienz.

Gleichzeitig wechselten Unternehmen von den traditionellen Workflows zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL), bei denen die Daten vor der Speicherung konvertiert wurden, zu dem Verfahren des Extrahierens, Ladens und Transformierens (ELT), bei dem die Daten zuerst gespeichert und später verarbeitet werden. Dieser Ansatz erhöht die Flexibilität und macht Echtzeit-Einsichten besser zugänglich, indem er Konnektoren oder Erweiterungen verwendet, um die Datenbewegung zu rationalisieren.

In dieser Zeit automatisierten Tools wie Fivetran und Airflow die Datenaufnahme, während Plattformen wie Tableau, Power BI und Looker die BI revolutionierten. Durch Reverse ETL wurde der Datenfluss verbessert, indem Erkenntnisse aus Lagern in operative Systeme wie Customer Relationship Management-Systeme (CRM) übertragen wurden, was eine bessere Automatisierung, Entscheidungsfindung und Personalisierung ermöglichte. Diese Innovationen legten den Grundstein für das MDS, das skalierbare, automatisierte und flexible Daten-Workflows ermöglicht. Durch die Rationalisierung der Datenbewegung und -integration haben Unternehmen eine größere betriebliche Agilität erreicht.