Laut einer neuen Studie des IBM Institute for Business Value kann die Pflege einer dynamischen Datenumgebung Unternehmen bei der Beschleunigung ihres Wachstums unterstützen. Doch wie können Unternehmen feststellen, ob ihre Daten tatsächlich aussagekräftig sind und das Wachstum fördern?

Die Verwendung von Datenqualitätsmetriken kann helfen.

Datenqualitätsmetriken sind quantitative Metriken zur Bewertung der Qualität von Daten . Unternehmen können Metriken zur Datenqualität nutzen, um die Datenqualität im Zeitverlauf zu verfolgen und zu überwachen. So lassen sich hochwertige Daten identifizieren, die für datengestützte Entscheidungsfindung und Anwendungsfälle im Bereich künstliche Intelligenz (KI) geeignet sind.

Die Metriken variieren je nach Unternehmen und können traditionelle Datenqualitätsdimensionen wie Genauigkeit, Aktualität und Eindeutigkeit sowie spezifische Merkmale moderner Datenpipelines wie die Pipeline-Dauer widerspiegeln. Mithilfe von Metriken können Dimensionen der Datenqualität numerischen Werten zugeordnet werden.

Automatisierte und maschinell lernende Tools zur Datenqualität können Dateningenieure dabei unterstützen, Datenqualitätskennzahlen zu bewerten und Probleme mit der Datenqualität in Echtzeit zu erkennen. Dies ermöglicht es Unternehmen und ihren Datenteams, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Datensätze und Datenpipelines zu optimieren.