Was ist Echtzeit-Datenintegration?

Die Datenintegration in Echtzeit umfasst die Erfassung und Verarbeitung von Daten aus mehreren Quellen, sobald sie verfügbar sind, und ihre anschließende sofortige Integration in ein Zielsystem.



Wie bei der traditionellen Datenintegration dient die Echtzeit-Datenintegration dazu, Daten zu kombinieren und zu harmonisieren, die im gesamten Unternehmen möglicherweise in Silos oder inkonsistent sind. Der Prozess umfasst Schritte von der Datenaufnahme bis zur Datenanalyse. So können Benutzer schneller und fundierter Entscheidungen treffen.

Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit der Datenverfügbarkeit. Die Datenintegration in Echtzeit ermöglicht es Benutzern, mit minimaler Verzögerung – in der Regel innerhalb weniger Millisekunden – Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen.

Der sofortige Zugriff auf hochwertige Daten aus einer Vielzahl von Quellen (wie Datenbanken, Tabellenkalkulationen, Anwendungen und Cloud-Diensten) und Formaten gibt Unternehmen die Möglichkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Dies ermöglicht Anwendungsfälle wie Business Intelligence (BI), generative KI, Hyper-Personalisierung und mehr.

Herkömmliche Datenintegrationsprozesse, wie z. B. die Stapelverarbeitung, können die wachsenden Datenmengen und die Hochgeschwindigkeitsdatenanforderungen moderner Unternehmen nicht unterstützen. Bei der Echtzeit-Datenintegration kommen verschiedene Streaming-Technologien und Echtzeit-Datenprozesse zum Einsatz, die von Open-Source-Lösungen bis hin zu umfassenden Datenintegrationsplattformen reichen, die für den kontinuierlichen und groß angelegten Betrieb ausgelegt sind.