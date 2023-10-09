Die Architektur der Datenplattform hat eine interessante Geschichte. Um die Jahrtausendwende begannen die Unternehmen zu erkennen, dass die Arbeitsbelastung durch Berichte und Business Intelligence eine neue Lösung anstelle der Transaktionsanwendungen erforderte. Es entstand eine leseoptimierte Plattform, die Daten aus mehreren Anwendungen integrieren kann. Es handelte sich um ein Datawarehouse.

Innerhalb eines weiteren Jahrzehnts begannen Internet und Mobilfunk, Daten von unvorhergesehenem Umfang, Vielfalt und Geschwindigkeit zu generieren. Es wurde eine andere Datenplattformlösung benötigt. So entstand Data Lake, das unstrukturierte und strukturierte Daten mit enormem Volumen verarbeitet.

Noch ein Jahrzehnt ist vergangen. Und es wurde klar, dass Data Lake und Datawarehouse nicht mehr ausreichen, um die Geschäftskomplexität und die neue Workload der Unternehmen zu bewältigen. Es ist zu teuer. Der Wert der Datenprojekte ist schwer zu realisieren. Datenplattformen sind schwer zu verändern. Die Zeit verlangte wieder eine neue Lösung.

Raten Sie mal! Diesmal entstehen mindestens drei verschiedene Datenplattformlösungen: Data Lakehouse, Data Fabric und Data Mesh. Das ist zwar ermutigend, sorgt aber auch für Verwirrung auf dem Markt. Die Konzepte und Werte überschneiden sich. Je nachdem, wer gefragt wird, ergeben sich manchmal unterschiedliche Interpretationen.

Dieser Artikel versucht, diese Verwirrungen zu mildern. Die Konzepte werden erläutert. Und dann wird ein Framework eingeführt, das zeigt, wie diese drei Konzepte zueinander führen oder miteinander verwendet werden können.