Die Datenvirtualisierung hat sich über eine bloße Innovation hinaus weiterentwickelt. Es dient als strategisches Werkzeug zur Verbesserung der Fähigkeiten verschiedener Anwendungen. Ein gutes Beispiel ist eine Datenvirtualisierungsplattform. Diese Plattform erleichtert die Entwicklung einer Vielzahl von Anwendungen durch Datenvirtualisierung und verbessert dadurch erheblich deren Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Kapazität, um Erkenntnisse nahezu in Echtzeit zu liefern.

Lassen Sie uns einige überzeugende Anwendungsfälle untersuchen, die die transformative Kraft der Datenvirtualisierung veranschaulichen.

1. Optimierung der Lieferketten für eine globalisierte Welt

In der heutigen vernetzten Weltwirtschaft sind Lieferketten durch riesige Netzwerke mit komplexen Abhängigkeiten gekennzeichnet. Die Datenvirtualisierung optimiert diese komplexen Systeme entscheidend. Eine Datenvirtualisierungsplattform vereint Daten aus zahlreichen Quellen, darunter Produktionskennzahlen, Logistikverfolgungsdetails und Markttrenddaten. Diese umfassende Ansicht ermöglicht es Unternehmen, sich ein vollständiges Bild von ihren gesamten Lieferkettenabläufen zu machen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten ungehinderte Sicht auf alle Aspekte. Sie können potenzielle Engpässe proaktiv erkennen, Logistikprozesse optimieren und sich in Echtzeit an veränderte Marktbedingungen anpassen. Das Ergebnis ist eine optimierte und flexible Wertschöpfungskette, die erhebliche Wettbewerbsvorteile bietet.

2. Tiefer Einblick in das Kundenverhalten: Kundenanalysen

Die digitale Revolution hat dafür gesorgt, dass es für den Geschäftserfolg entscheidend ist, Ihre Kunden zu verstehen. Eine Datenvirtualisierungsplattform bricht Datensilos durch den Einsatz von Datenvirtualisierung auf. Sie integriert nahtlos Kundendaten von verschiedenen Berührungspunkten, wie z. B. Verkaufsunterlagen, Kundendienstinteraktionen und Leistungsmetriken von Marketingkampagnen. Diese einheitliche Datenlandschaft fördert ein umfassendes Verständnis der Verhaltensmuster und Präferenzen der Kunden.

Mit diesen tiefgreifenden Kundeneinblicken können Unternehmen hochgradig personalisierte Erfahrungen schaffen, zielgerichtete Werbeaktionen durchführen und innovative Produkte entwickeln, die bei ihrer Zielgruppe besser ankommen. Dieser datengestützte Ansatz fördert die Kundenzufriedenheit und sorgt für eine dauerhafte Kundenbindung – ein entscheidender Faktor, um im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein.

3. Proaktive Betrugserkennung im digitalen Zeitalter

Finanzbetrug entwickelt sich ständig weiter und stellt eine Herausforderung für die Aufdeckung dar, die proaktiv von Datenvirtualisierungsplattformen angegangen wird. Die Plattform identifiziert potenzielle Betrugsversuche in Echtzeit, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen, wie Transaktionsprotokollen, Verhaltensmustern von Benutzern und demografischen Details, virtualisiert und analysiert. Dieser Ansatz schützt Unternehmen nicht nur vor finanziellen Verlusten, sondern fördert auch das Vertrauen ihrer Kunden, ein entscheidender Faktor im heutigen digitalen Zeitalter.

Das transformative Potenzial der Datenvirtualisierung wird durch diese wirkungsvollen Anwendungen veranschaulicht. Die Plattform IBM Cloud Pak® for Data und IBM watsonx ermöglichen es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, Innovationen voranzutreiben und sich in verschiedenen Branchen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. IBM bietet auch IBM Data Virtualization als allgemeine Abfrage-Engine und IBM Knowledge Catalog für Data Governance an.

