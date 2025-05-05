Was ist Change Data Capture?

Die Erfassung von Änderungsdaten (Change Data Capture, CDC) ist ein Verfahren zur Erkennung und Aufzeichnung von Datenänderungen in einer Datenbank. CDC liefert diese Änderungen in Echtzeit an verschiedene Zielsysteme und ermöglicht so die Synchronisierung von Daten in einem Unternehmen unmittelbar nach einer Datenbankänderung.

Die Erfassung von Änderungsdaten ist eine Methode der Echtzeit-Datenintegration, die dazu dient, Daten, die möglicherweise in Silos gespeichert oder innerhalb des Unternehmens inkonsistent sind, zu kombinieren und zu harmonisieren. Weitere Methoden sind die Stream-Datenintegration, die Datenvirtualisierung und die Anwendungsintegration.

Die Fähigkeit von CDC, Systeme in Echtzeit (und mit geringer Latenz) auf dem neuesten Stand zu halten, ist entscheidend für den Erfolg von Echtzeit-Datenanalysen, Cloud-Migrationen und sogar KI-Modellen. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsfällen in verschiedenen Branchen, vom Einzelhandel über das Finanzwesen bis hin zum Gesundheitswesen, wo es bei der Betrugserkennung, dem Lieferkettenmanagement und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hilft.

Es gibt mehrere Ansätze zur Erfassung von Datenänderungen, wobei protokollbasierte CDC, zeitstempelbasierte CDC und triggerbasierte CDC zu den gängigsten zählen. Unternehmen können die Erfassung von Datenänderungen über datenbanknative Tools, Open-Source-Plattformen und Lösungen von Drittanbietern implementieren.