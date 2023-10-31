Was ist Data Replication?

Data Replication kann je nach Methode, Zweck und Merkmalen des Replikationsprozesses in verschiedene Typen eingeteilt werden. Die drei wichtigsten Typen der Data Replication sind Transaktionsreplikation, Snapshot-Replikation und Merge-Replikation.

Bei der Transaktionsreplikation werden Datenbanken vollständig vom Primärserver (dem Herausgeber) kopiert und an Sekundärserver (Abonnenten) gesendet. Alle Datenänderungen werden konsequent und kontinuierlich aktualisiert. Da die Daten in Echtzeit repliziert und in der Reihenfolge ihres Auftretens von der Primärdatenbank an die Sekundärserver gesendet werden, ist die Transaktionskonsistenz gewährleistet. Diese Art der Datenbankreplikation wird häufig in Server-zu-Server-Umgebungen verwendet.

Die Snapshot-Replikation verteilt eine Momentaufnahme der Datenbank vom Primärserver auf die Sekundärserver. Anstelle von kontinuierlichen Aktualisierungen werden die Daten so gesendet, wie sie zum Zeitpunkt des Snapshots vorliegen. Diese Art der Datenbankreplikation wird empfohlen, wenn es nicht viele Datenänderungen gibt oder wenn die Synchronisierung zwischen dem Herausgeber und dem Abonnenten zum ersten Mal initiiert wird. Obwohl sie für Daten-Backups nicht geeignet ist, da sie keine Datenänderungen überwacht, kann die Snapshot-Replikation bei versehentlichem Löschen bei der Wiederherstellung helfen.

Bei der Merge-Replikation werden zwei Datenbanken zu einer einzigen Datenbank zusammengeführt. Daher können alle Änderungen an Daten vom Herausgeber an die Abonnenten weitergegeben werden. Hierbei handelt es sich um eine komplexe Art der Datenbankreplikation, da beide Parteien (der Primärserver und die Sekundärserver) Änderungen an den Daten vornehmen können. Diese Art der Replikation wird nur für die Verwendung in einer Server-zu-Client-Umgebung empfohlen.