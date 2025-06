Was ist eine relationale Datenbank?

Bevor es relationale Datenbanken gab, verwendeten Unternehmen ein hierarchisches Datenbanksystem mit einer baumartigen Struktur für die Datentabellen. Diese frühen Datenbankmanagementsysteme (DBMS) ermöglichten es den Benutzern, große Datenmengen zu organisieren. Sie waren jedoch sehr komplex, oft an eine bestimmte Anwendung gebunden und nur begrenzt in der Lage, bestimmte Daten aufzuspüren. Diese Einschränkungen führten schließlich dazu, dass der IBM Forscher Edgar F. Codd 1970 ein Paper mit dem Titel „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks“ veröffentlichte, in dem das relationale Datenbankmodell vorgestellt wurde. In diesem vorgestellten Modell konnten Informationen ohne spezielle Computerkenntnisse abgerufen werden. Er schlug vor, Daten basierend auf aussagefähigen Beziehungen als Tupel oder Attribut-Wert-Paare anzuordnen. Gruppen von Tupeln wurden als Relationen bezeichnet, die letztlich die Zusammenführung von Daten über Tabellen hinweg ermöglichten.

Im Jahr 1973 startete das San Jose Research Laboratory – heute als Almaden Research Center bekannt – ein Programm namens System R (R steht hierbei für relational), um diese relationale Theorie mit einer, wie es hieß, „branchentauglichen Implementierung“ zu beweisen. Das Programm wurde schließlich auch zu einem Testfeld für SQL, sodass es sich in kurzer Zeit weiterverbreiten konnte. Doch auch die Übernahme von SQL durch Oracle tat der Popularität des Unternehmens bei Datenbankadministratoren keinen Abbruch.

1983 führte IBM die Db2-Familie relationaler Datenbanken ein, die so genannt wurde, weil es sich um IBMs zweite Familie von Datenbankmanagementsoftware handelte. Heute ist DB2 eines der erfolgreichsten Produkte von IBM, das weiterhin täglich Milliarden von Transaktionen in der Cloud-Infrastruktur verarbeitet und die Grundlage für Anwendungen des maschinellen Lernens bildet.