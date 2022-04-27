Erweiterte Datenverwaltung: Data Fabric vs. Data Mesh

Gartner definiert ein Data Fabric als „ein Designkonzept, das als integrierte Datenschicht und verbindende Prozesse dient. Ein Data Fabric nutzt kontinuierliche Analysen bestehender, auffindbarer und inferenzierter Metadaten, um das Design, die Bereitstellung und die Nutzung integrierter und wiederverwendbarer Datensätze in allen Umgebungen zu unterstützen, einschließlich hybrider und Multicloud-Plattformen. [1]

Der Data Fabric-Architekturansatz kann den Datenzugriff in einer Organisation vereinfachen und die Self-Service-Datennutzung in großem Maßstab ermöglichen. Dieser Ansatz bricht Silos auf und eröffnet neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Data Governance, Datenintegration, einheitliche Kundenansichten und vertrauenswürdige KI-Implementierungen sowie andere Anwendungsfällen in der Industrie.



Da die Abstraktionsschicht eines Data Fabrics eindeutig metadatengesteuert ist, erleichtert sie die Modellierung, Integration und Abfrage beliebiger Datenquellen, den Aufbau von Daten-Pipelines und die Integration von Daten in Echtzeit. Ein Data Fabric optimiert auch die Ableitung von Erkenntnissen aus Daten durch eine bessere Daten-Observability und Datenqualität, indem sie manuelle Aufgaben über Datenplattformen hinweg mithilfe von maschinellem Lernen automatisiert. Dies verbessert die Produktivität der Datenentwicklung und die Time-to-Value für die Datennutzer.