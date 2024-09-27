Was ist Google Gemini?

Gemini ist auch das Modell, das den Chatbot von Google für generative KI (gen AI) antreibt (früher Bard), der den gleichen Namen trägt, so wie Claude von Anthropic sowohl nach dem Chatbot als auch nach der Familie der LLMs benannt ist, die dahinter stehen. Die Gemini-Apps im Web und auf den Mobilgeräten fungieren als Chatbot-Schnittstellen für die zugrundeliegenden Modelle.

Google integriert den Gemini-Chatbot schrittweise in sein Technologieportfolio. Zum Beispiel ist Gemini der Standard-Assistent für künstliche Intelligenz (KI) auf den neuesten Smartphones Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro und ersetzt den Google Assistant. In Google Workspace ist Gemini im Seitenbereich von Docs verfügbar, um beim Schreiben und Bearbeiten von Inhalten zu helfen, und im Seitenbereich von Google Mail, um beim Verfassen von E-Mails zu helfen, Antworten vorzuschlagen und den Posteingang eines Nutzers nach Informationen zu durchsuchen.

Auch andere Google-Apps integrieren Gemini. Google Maps nutzt beispielsweise die Funktionen des Gemini-Modells, um Zusammenfassungen von Orten und Gebieten bereitzustellen.