Was ist Textgenerierung?

Rekurrente neuronale Netzwerke (RNNs): Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Art von neuronalen Netzen, die für die Verarbeitung sequenzieller Daten optimiert sind, wie z. B. Wortfolgen in Sätzen oder Absätzen. Sie eignen sich hervorragend für Aufgaben, die das Verständnis von Sequenzen erfordern, was sie in den frühen Phasen der Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) nützlich macht. RNNs stehen jedoch vor Herausforderungen mit langfristigen Abhängigkeiten über erweiterte Texte hinweg, eine Einschränkung, die sich aus ihrer sequentiellen Verarbeitung ergibt. Je weiter die Informationen durch das Netzwerk wandern, desto geringer wird der Einfluss früherer Eingaben, was zu dem Problem des „verschwindenden Gradienten“ während der Rückpropagation führt, bei dem Aktualisierungen schrumpfen und die Fähigkeit des Modells, Verbindungen mit langer Sequenz aufrechtzuerhalten, behindern. Die Einbeziehung von Techniken aus dem bestärkenden Lernen kann Strategien zur Minderung dieser Probleme bieten und alternative Lernparadigmen zur Stärkung des Sequenzgedächtnisses und der Entscheidungsprozesse in diesen Netzwerken bereitstellen.5