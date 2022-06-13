Kubernetes vs. Docker: Warum nicht beides?

Docker ist eine Open-Source- Containerisierungsplattform. Im Grunde handelt es sich um ein Toolkit, mit dem Entwickler Container einfacher, sicherer und schneller erstellen, bereitstellen und verwalten können. Dieses Toolkit wird auch als Container bezeichnet.

Obwohl es als Open-Source-Projekt begann, bezieht sich Docker heute auch auf Docker, Inc., das Unternehmen, das das kommerzielle Docker-Produkt herstellt. Derzeit ist es das beliebteste Tool zum Erstellen von Containern, unabhängig davon, ob Entwickler Windows, Linux oder MacOS verwenden.

In der Tat waren Container-Technologien bereits Jahrzehnte vor der Veröffentlichung von Docker im Jahr 2013 verfügbar. In der Anfangszeit waren Linux Container (oder LXC) die am weitesten verbreiteten dieser Lösungen. Docker basierte auf LXC, aber die angepasste Technologie von Docker überholte LXC schnell und wurde zur beliebtesten Plattform der Containerisierung.

Zu den wichtigsten Attributen von Docker gehört seine Portabilität. Docker-Container können auf jeder Desktop-, Rechenzentrum- oder Cloud-Umgebung ausgeführt werden. In jedem Container kann nur ein Prozess ausgeführt werden, sodass eine Anwendung kontinuierlich ausgeführt werden kann, während ein Teil von ihr aktualisiert oder repariert wird.

Zu den Tools und Terminologien, die häufig bei Docker verwendet werden, gehören die folgenden:

Docker Engine: Die Laufzeitumgebung, in der Entwickler Container erstellen und ausführen können.

Die Laufzeitumgebung, in der Entwickler Container erstellen und ausführen können. Dockerfile: Eine einfache Textdatei, die alles definiert, was für die Erstellung eines Docker-Container-Images erforderlich ist, z. B. die Netzwerkspezifikationen des Betriebssystems und die Dateispeicherorte. Es ist im Wesentlichen eine Liste von Befehlen, die Docker Engine ausführen wird, um das Image zusammenzustellen.

Eine einfache Textdatei, die alles definiert, was für die Erstellung eines Docker-Container-Images erforderlich ist, z. B. die Netzwerkspezifikationen des Betriebssystems und die Dateispeicherorte. Es ist im Wesentlichen eine Liste von Befehlen, die Docker Engine ausführen wird, um das Image zusammenzustellen. Docker Compose ist ein Tool zum Definieren und Ausführen von Multi-Container-Docker-Anwendungen. Es erstellt eine YAML-Datei, um festzulegen, welche Dienste in der Anwendung enthalten sind, und kann Container mit einem einzigen Befehl über die Docker CLI bereitstellen und ausführen.

Sehen wir uns nun noch einmal an, warum Kubernetes Docker als Container-Laufzeitumgebung nicht mehr unterstützt. Wie oben in diesem Abschnitt erwähnt, ist Docker ein Container und keine Container-Laufzeitumgebung. Das bedeutet, dass Docker auf einer zugrunde liegenden Container-Laufzeitumgebung aufbaut, um den Benutzern Funktionen und Tools über eine Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen. Um Docker als Laufzeitumgebung zu unterstützen, musste Kubernetes eine separate Laufzeitumgebung mit dem Namen Docker Shim unterstützen und implementieren, die im Wesentlichen zwischen den beiden Technologien lag und die Kommunikation ermöglichte.

Dies geschah zu einer Zeit, als nicht viele Container-Runtimes verfügbar waren. Mit CRI-O als Beispiel für eine solche Container-Laufzeit bietet Kubernetes den Benutzern zahlreiche Optionen für die Container-Laufzeit. Viele davon verwenden die standardmäßige Container Runtime Interface (CRI), eine Möglichkeit für Kubernetes und den Container Laufzeit, um zuverlässig zu kommunizieren, ohne dass eine mittlere Schicht als Vermittler fungiert.

Doch auch wenn Kubernetes Docker als Laufzeit nicht mehr speziell unterstützt, kann es weiterhin Container ausführen und verwalten, die mit der Open Container Initiative (OCI) erstellt wurden, Dockers eigenes Image-Format, das es Ihnen ermöglicht, Docker-Dateien zu verwenden und Docker-Images zu erstellen. Mit anderen Worten: Dockers hat im Kubernetes-Ökosystem noch viel zu bieten.