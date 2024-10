So skalieren Sie KI in Ihrem Unternehmen

Der Einsatz von KI im großen Maßstab hat sich über digital native Unternehmen hinaus auf verschiedene Branchen wie die Fertigung, das Finanzwesen und das Gesundheitswesen ausgeweitet. Während Unternehmen die Einführung von KI-Technologien beschleunigen, entwickelt sich aus isolierten KI-Projekten eine vollständige digitale Transformation, bei der KI-Systeme über mehrere Abteilungen und Geschäftsprozesse hinweg implementiert werden.

Zu den gängigen KI-Projekten gehören die Modernisierung der Datenerfassung und -verwaltung sowie die Automatisierung und Rationalisierung der IT-Serviceverwaltung (AIOps). Darüber hinaus verändert die generative KI – eine KI, die Originalinhalte erstellen kann – umfangreiche Arbeiten und steigert die Produktivität. Dazu gehören die Modernisierung des Codes, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und der Einsatz von KI-gesteuerten Chatbots, um die Customer Experience und den Service neu zu gestalten.

KI ist dann am wertvollsten, wenn sie tief in die Betriebsstruktur eines Unternehmens eingebunden ist. Allerdings bringt die Skalierung von KI deutliche Herausforderungen mit sich, die über die Bereitstellung eines oder zweier Modelle in der Produktion hinausgehen.

Mit der Ausweitung der KI-Implementierung in einem Unternehmen wachsen die Risiken und Komplexitäten, einschließlich potenzieller Leistungseinbußen und der eingeschränkten Transparenz des KI-Modellverhaltens. Die zunehmende Verbreitung von generativer KI lässt das Datenvolumen exponentiell wachsen. Unternehmen müssen diese Daten nutzen, um KI zu trainieren, zu testen und weiterzuentwickeln. Dabei müssen sie vor allem auf Governance und Sicherheit achten.

Aus diesem Grund müssen Unternehmen, die sich der KI-Skalierung verschrieben haben, in wichtige Voraussetzungen wie Funktionsspeicher, Code-Assets und maschinelles Lernen (MLOps) investieren. Diese helfen bei der effektiven Verwaltung von KI-Anwendungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen.

MLOps zielt darauf ab, Best Practices und Tools für eine schnelle, sichere und effiziente Entwicklung, Bereitstellung und Anpassungsfähigkeit von KI zu etablieren. Es ist die Grundlage für eine erfolgreiche KI-Skalierbarkeit und erfordert strategische Investitionen in Prozesse, Mitarbeiter und Tools, um die Markteinführung zu beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über die Bereitstellung zu behalten.

Durch die Einführung von MLOps können Unternehmen die Herausforderungen der Skalierung von KI meistern und ihr volles Potenzial ausschöpfen, um nachhaltige, datengesteuerte Innovation und Wachstum voranzutreiben. Außerdem kann die Nutzung von KI-Plattformen wie Cloud-Services und großen Sprachmodellen (LLMs) über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) den Zugang zu KI demokratisieren und den Bedarf an spezialisierten Fachkräften verringern.

Um KI sicher über mehrere IT-Umgebungen hinweg zu skalieren, müssen Unternehmen eine offene und vertrauenswürdige Technologiearchitektur einführen, die idealerweise auf einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur basiert. Diese Architektur unterstützt KI-Modelle, die unternehmensweit eingesetzt werden können, und fördert die sichere und effiziente Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen.



Eine erfolgreiche KI-Skalierung erfordert eine ganzheitliche Unternehmenstransformation. Das bedeutet, dass wir uns bei der Innovation auf KI konzentrieren und anerkennen, dass KI Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen hat – und von grundlegender Bedeutung für das gesamte Unternehmen ist, einschließlich der Produktinnovation, dem Geschäftsbetrieb, technischen Betrieb sowie der Belegschaft und Kultur.