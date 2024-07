Das IT-Innovationsteam hat mehrere Ziele festgelegt, um eine erfolgreiche KI-Transformation zu ermöglichen:

Die wichtigsten Funktionen festlegen, die für KI der Enterprise-Klasse erforderlich sind

KI-Lösungen schnell testen, um die geschäftliche Wertschöpfung in großem Maßstab voranzutreiben

Die Zeit bis zur Wertschöpfung mit KI verringern und gleichzeitig das Betriebsrisiko minimieren

Eine offene, skalierbare, kosteneffiziente und sichere Infrastruktur aufbauen

KI-Talente in IT- und Geschäftsteams qualifizieren

Mit dem AI at Scale-Framework und dem IBM Garage Ansatz hat das Team erfolgreich eine KI-Plattform entwickelt und aufgebaut, die ein schnelles Training, Testen und Bereitstellen von KI- und Datenservices ermöglicht. Mit einer maßgeschneiderten Referenzarchitektur, die in erstklassige externe Services integriert ist, unterstützt die Plattform standardisierte IT-Prozesse, eine Vielzahl von Datensystemen und mehrere Cloud-Bereitstellungsszenarien.



Als Nächstes entwickelte das Team cloudnative KI-Lösungen für Unternehmen für zwei der neun MVPs und zwei neue Projekte auf der Plattform. Sie identifizierten außerdem fünf zuvor entwickelte KI-Lösungen, für die die Möglichkeit bestand, sie auf die Plattform zu migrieren.



Die erste KI-Anwendung, die Bouygues Telecom in großem Umfang bereitstellte, hilft der Finanzabteilung, effizienter zu arbeiten, indem Inkonsistenzen in Systemeingaben automatisch erkannt werden. Bisher nutzten Abteilungsmitarbeiter regelmäßig manuelle Prozesse zur Überprüfung der Buchhaltungsprozesse. Bei diesen Überprüfungen entdeckten sie häufig zahlreiche doppelte Rechnungen an Geschäftspartner oder doppelte Zahlungseingänge. Jetzt verlassen sich die Mitarbeiter auf die App zur Rechnungsüberprüfung, um täglich auftretende Unstimmigkeiten in der Buchhaltung automatisch zu finden.

„Bouygues Telecom ist ein großes Unternehmen mit mehreren Subunternehmern, und unsere Abrechnung ist ziemlich kompliziert. Das Aufdecken von Inkonsistenzen ist wichtig, aber zeitaufwändig“, so Dutot. „Jetzt teilt die KI-App den Mitarbeitern mit, welche Rechnungen seltsam aussehen. Das ist ein direkter Zeitgewinn für unsere Mitarbeiter.“

Eine weitere KI-Anwendung prüft und qualifiziert schnell Informationen, die von potenziellen Geschäftskontakten über ein Online-Formular auf der Website von Bouygues Telecom übermittelt werden. Das Formular soll neue B2B-Vertriebskontakte gewinnen. Nicht-Geschäftsinteressenten nutzen das Formular jedoch häufig, um Anfragen einzureichen, die für das B2B-Kundencenter irrelevant sind. Mithilfe der neuen KI-App kann das Qualifizierungs-Call-Center irrelevante Informationen automatisch sortieren, die Lead-Generierung für Vertriebsteams beschleunigen und die Kosten für Bouygues Telecom erheblich senken.