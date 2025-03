RAG vs. Feinabstimmung vs. Prompt Engineering

Das Vortraining steht ganz am Anfang des Trainingsprozesses. Die Modellgewichtungen oder -parameter werden nach dem Zufallsprinzip initialisiert und das Modell beginnt mit dem Training anhand seines ursprünglichen Datensatzes. Kontinuierliches Vortraining führt ein trainiertes Modell in einen neuen, nicht gekennzeichneten Datensatz ein, was als Transferlernen bezeichnet wird. Das vortrainierte Modell „überträgt“ das bisher Gelernte auf neue externe Informationen.

Im Gegensatz dazu nutzt die Feinabstimmung gekennzeichnete Daten, um die Leistung eines Modells in einem ausgewählten Anwendungsfall zu verbessern. Die Feinabstimmung eignet sich hervorragend, um das Fachwissen eines Modells in Bezug auf bestimmte Aufgaben zu verbessern, während ein kontinuierliches Vortraining das Fachwissen eines Modells vertiefen kann.