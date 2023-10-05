Was ist ein Service Level Objective (SLO)?

SLOs werden anhand von Service Level Indicators (SLIs) gemessen, das sind quantitativen Metriken für bestimmte Aspekte des Services. SLOs sind Teil einer umfassenderen Vereinbarung zwischen Service-Anbietern und Kunden –Service Level Agreements (SLAs) –, welche das Maß an Service, das ein Kunde von einem Anbieter erwarten kann, umreißen und Sanktionen für den Fall festlegen, dass die Ziele nicht erreicht werden.



Damit sie sowohl mit den Geschäftsanforderungen als auch mit den Kundenwünschen übereinstimmen, müssen SRE-Teams (Site Reliability Engineering), DevOps, IT und andere relevante Teams die kritischen User Journeys für jede Anwendung kennen: die Interaktionen, mit denen die Endnutzer ihr gewünschtes Ergebnis erreichen können.

Für erfolgreiche SLOs (und damit auch SLAs) ist die interne Beteiligung von entscheidender Bedeutung, und mehrere Interessengruppen sollten an der Festlegung der SLOs beteiligt sein, darunter Produktmanager, DevOps- und Problemmanagement-Teams sowie Infrastrukturingenieure. Externe Kunden werden über Fokusgruppen, Studien, Kundenbeschwerden und soziale Medien in die Diskussion einbezogen.

Die Hauptlogik hinter den SLOs ist, dass die Zuverlässigkeit der Dienste die Zufriedenheit der Nutzer erhöht, was wiederum zu größeren Geschäftsmöglichkeiten führt. Messbare Zuverlässigkeitsziele tragen dazu bei, dass ein Unternehmen ein angenehme und effiziente Nutzererfahrung und angemessene Kosten miteinander vereinbaren kann: Das IT-Budget wird nicht durch Service-Levels belastet, die über das erforderliche oder erwartete Maß hinausgehen.

SLOs sind notwendig, weil sie die Quality of Service (QoS) oder Dienstgüte und die Zuverlässigkeitsziele in konkreten, messbaren und objektiven Begriffen definieren. Sie sind nicht dazu gedacht, das beste Leistungsniveau zu definieren, sondern eine Reihe von bestmöglichen und am wenigsten akzeptablen Leistungsstandards.1

Das Ziel von SLOs wird in 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) von O'Reilly Media treffend zusammengefasst: „Wie kann das Management einen einfachen Weg finden, um die Kompromisse zwischen Zuverlässigkeit, Innovationsgeschwindigkeit und Kosten auf einen Blick zu erkennen? Mit SLOs. Sie schaffen klare Zuverlässigkeitsrichtlinien, die Kompromisse zwischen Cloud-Kosten, Änderungsgeschwindigkeit und externen Risiken ausbalancieren.“