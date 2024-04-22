Künstliche Intelligenz kann Gutes bewirken, aber sie könnte auch zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsproblemen führen. IBM engagiert sich für die verantwortungsvolle Entwicklung und Bereitstellung dieser Technologie, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
„KI ist eine tolle Chance, einige der dringendsten Herausforderungen der Welt in den Bereichen Gesundheit, Produktion, Klimawandel und mehr anzugehen“, sagte Christina Shim, globale Leiterin der Abteilung für Nachhaltigkeitssoftware bei IBM und Mitglied des AI Ethics Board. „Es ist jedoch wichtig, diese Vorteile zu nutzen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren Das bedeutet, nachhaltigere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Modelle erstellt, trainiert und eingesetzt werden, wo die Verarbeitung stattfindet, welche Infrastruktur genutzt wird und wie offen und kooperativ wir dabei vorgehen.“
Die Europäische Kommission schätzt, dass über 80 % aller produktbezogenen Umwelteinflüsse während ihrer Entwurfsphase bestimmt werden. Da große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) immer beliebter werden, ist es wichtig zu bestimmen, ob ein LLM erforderlich ist oder ob ein traditionelles KI-Modell ausreichend ist. Ein Artikel der Columbia University besagt, dass LLM-Abfragen bis zu fünfmal so viel Energie verbrauchen wie eine herkömmliche Suchmaschine. Mit zunehmender Datennutzung und -verarbeitung steigen auch die globalen Emissionen. Daher ist es entscheidend, Systeme nachhaltig zu entwerfen und zu verwalten.
Die Erstellung von KI erfordert enorme Mengen an Energie und Daten. Gemäß der Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union für 2023 wird der Stromverbrauch europäischer Rechenzentren zwischen 2018 und 2030 voraussichtlich um 28 % steigen, was die Umweltkosten der KI-Nutzung verdeutlicht. IBM hat viele Schritte unternommen, um die Auswirkungen seiner KI-Systeme auf die Umwelt zu minimieren. In unserem Impact Report 2023 berichteten wir, dass 70,6 % des gesamten Stromverbrauchs von IBM aus erneuerbaren Energien stammten, darunter 74 % des Stromverbrauchs der IBM-Rechenzentren. Im Jahr 2023 erhielten weltweit 28 Rechenzentren 100 % ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen.
IBM konzentriert sich auf die Entwicklung energieeffizienter Methoden zum Trainieren, Abstimmen und Ausführen von KI-Modellen, wie beispielsweise beim eigenen Granite® Foundation Model. Mit 13 Milliarden Parametern sind die Granite-Modelle kleiner und effizienter als größere Modelle und können daher geringere Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Im Jahr 2022 stellte IBM Vela vor, seinen ersten KI-optimierten, cloudnativen Supercomputer. Das Design ermöglicht eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur überall auf der Welt, was dazu beiträgt, die Belastung der vorhandenen Ressourcen zu reduzieren.
Zu den anderen IBM-Produkten, die zur Unterstützung der KI-Nachhaltigkeit entwickelt wurden, gehören:
Laut John Thomas, Vizepräsident und angesehener Ingenieur bei IBM Expert Labs und Mitglied des KI-Ethikrats, „ist es ermutigend zu sehen, dass unsere Kunden zunehmend daran interessiert sind, die Vorteile generativer KI mit ihren langfristigen Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen. Einige unserer führenden Kunden integrieren diese Anforderung in ihr unternehmensweites KI-Governance-Framework.“
IBM hat sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt, die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben, sowie die Unternehmensethik nachhaltig positiv zu beeinflussen. Im Jahr 2021 startete IBM den IBM Sustainability Accelerator, ein Pro-bono-Programm für soziale Wirkung, das IBM-Technologie, einschließlich KI, und Expertise einsetzt, um Lösungen von Non-Profit- und Regierungsunternehmen zu verbessern und zu skalieren. Dieses Programm hilft Bevölkerungsgruppen, die durch Umweltbedrohungen besonders gefährdet sind. Im Jahr 2024 kündigte IBM unsere neueste Ausschreibung zum Thema belastbare Städte an, mit der wir Wege finden wollen, die urbane Resilienz langfristig zu fördern. IBM plant, die Investitionen in das Programm in den nächsten fünf Jahren um bis zu 45 Millionen Dollar zu erhöhen.
IBM konzentriert sich auch darauf, die Qualifikationslücke in der Belegschaft zu schließen, unter anderem in den Bereichen KI und Nachhaltigkeit. Letztes Jahr hat IBM SkillsBuild® im Rahmen unseres neuen KI-Schulungsangebots eine neue Auswahl an Kursen für generative KI hinzugefügt. IBM hat auch einen neuen Lehrplan für Nachhaltigkeit eingeführt, um die nächste Generation von Führungskräften mit Fähigkeiten für die grüne Wirtschaft auszustatten. Diese kostenlose Schulung verbindet modernste Technologien mit Ökologie und Klimawandel.
IBM hat sich seit langem dazu verpflichtet, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die sich an hohen Standards der ethischen, ökologischen und sozialen Verantwortung orientieren. Dieses Engagement umfasst einen Verhaltenskodex durch die Responsible Business Alliance, von der IBM Gründungsmitglied ist. Wir unterstützen dieses Engagement, indem wir spezifische Umweltanforderungen an unsere Lieferanten stellen und mit ihnen zusammenarbeiten, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.
Im Jahr 2022 erfüllte IBM seine erste Verpflichtung zur Förderung ethischer Praktiken im Bereich KI in seinem gesamten Ökosystem und überschritt damit das Ziel, 1.000 Ökosystempartner in Technologieethik zu trainieren. Im Jahr 2023 kündigten wir eine neue Verpflichtung an, bis 2025 1.000 Technologieanbieter in Technologieethik zu schulen, und wir sind auf einem guten Weg.
KI kann die menschliche Intelligenz unterstützen, die Fairness erhöhen und den Umsatz optimieren - oder davon ablenken. Vorschriften könnten eine gewisse Verantwortung erfordern, aber Entwickler und Nutzer müssen Menschen, Planet und Gewinn bei ihrer Nutzung von KI berücksichtigen.
Ein auf den Menschen ausgerichteter Ansatz für KI muss die Funktionen der KI verbessern und gleichzeitig ethische Praktiken und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Da IBM KI in immer mehr Anwendungen integriert, setzen wir uns für eine nachhaltige Nutzung von KI ein und befähigen auch andere Stakeholder im KI-Bereich dazu.
