Die Erstellung von KI erfordert enorme Mengen an Energie und Daten. Gemäß der Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union für 2023 wird der Stromverbrauch europäischer Rechenzentren zwischen 2018 und 2030 voraussichtlich um 28 % steigen, was die Umweltkosten der KI-Nutzung verdeutlicht. IBM hat viele Schritte unternommen, um die Auswirkungen seiner KI-Systeme auf die Umwelt zu minimieren. In unserem Impact Report 2023 berichteten wir, dass 70,6 % des gesamten Stromverbrauchs von IBM aus erneuerbaren Energien stammten, darunter 74 % des Stromverbrauchs der IBM-Rechenzentren. Im Jahr 2023 erhielten weltweit 28 Rechenzentren 100 % ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen.

IBM konzentriert sich auf die Entwicklung energieeffizienter Methoden zum Trainieren, Abstimmen und Ausführen von KI-Modellen, wie beispielsweise beim eigenen Granite® Foundation Model. Mit 13 Milliarden Parametern sind die Granite-Modelle kleiner und effizienter als größere Modelle und können daher geringere Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Im Jahr 2022 stellte IBM Vela vor, seinen ersten KI-optimierten, cloudnativen Supercomputer. Das Design ermöglicht eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung der Infrastruktur überall auf der Welt, was dazu beiträgt, die Belastung der vorhandenen Ressourcen zu reduzieren.

Zu den anderen IBM-Produkten, die zur Unterstützung der KI-Nachhaltigkeit entwickelt wurden, gehören:

IBM Envizi™, eine Suite von Softwareprodukten, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Berichterstattung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu vereinfachen.

IBM TRIRIGA®, ein integriertes Arbeitsplatzmanagementsystem, das zur Verbesserung des Energiemanagements beitragen kann.

IBM Maximo®, mit dem Sie Betriebsabläufe überwachen, verwalten und warten können, um die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus des Assets hinweg zu fördern.

Laut John Thomas, Vizepräsident und angesehener Ingenieur bei IBM Expert Labs und Mitglied des KI-Ethikrats, „ist es ermutigend zu sehen, dass unsere Kunden zunehmend daran interessiert sind, die Vorteile generativer KI mit ihren langfristigen Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen. Einige unserer führenden Kunden integrieren diese Anforderung in ihr unternehmensweites KI-Governance-Framework.“