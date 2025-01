Die Finanztechnologie oder Fintech bezieht sich auf die Nutzung digitaler Tools, Daten und Automatisierung, um die Abläufe in Banken und der Finanzindustrie zu verändern und zu beschleunigen. Dazu gehören auch die Software und Apps, die Verbraucher nutzen, um Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Teil davon sind auch Tools, mit denen Budgets erstellt, Ausgaben verfolgt, Aktien erworben und verkauft werden sowie Hypotheken beantragt werden. Fintech-Innovationen helfen den Banken, mit dem Tempo der digitalen Transformation in der Finanzbranche Schritt zu halten, während künstliche Intelligenz dazu beiträgt, die Fintech-Automatisierung zu beschleunigen.