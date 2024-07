Was ist Fintech?

IBM Cloud for Financial Services ist die erste Cloud ihrer Art, die selbst die sensibelsten Daten und KI-Workloads schützt, die Fintech- Produkten zugrunde liegen. Mit integrierten Sicherheits- und Kontrollfunktionen, die von der Branche entwickelt wurden, hilft IBM Cloud for Financial Services Unternehmen bei der Optimierung ihrer Infrastruktur und der Einhaltung von Vorschriften, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Bereitstellung von Mehrwert für Kunden.