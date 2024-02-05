Modernisierung des Zahlungsverkehrs ohne Beeinträchtigung von Altlast-Prüfsystemen

Auf der ganzen Welt modernisieren sich Finanzinstitute rasant, um sichere, nahtlose Zahlungserfahrungen zu bieten, die den Anforderungen von Digital-First-Verbrauchern gerecht werden. Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, digitale Zahlungen zu ermöglichen und gleichzeitig bestehende Zahlungsfunktionen wie Schecks zu verwalten. Obwohl die Schecknutzung weltweit zurückgeht, bleiben Schecks in den USA die beliebte Zahlungsoption (Link befindet sich außerhalb ibm.com) bei Miete und größeren Transaktionen. In der EU wird das Scheckvolumen nach wie vor als bedeutend angesehen, mit über 2,1 Milliarden ausgestellten Schecks im Jahr 2019, insbesondere in Frankreich, wo 1,6 Milliarden Schecks (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in diesem Jahr verarbeitet wurden.
Viele Länder haben die Modernisierung vorangetrieben und Initiativen eingeführt, um die Einführung zu beschleunigen und die Geschäftswelt zu regulieren. Die australische Regierung stellt im Rahmen einer breiteren Palette von Zahlungsreformen für das digitale Zeitalter offiziell Schecks bis 2030 ein (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).
Unter solchen Umständen müssen Finanzinstitute während der Übergangsphase weiterhin Schecks schnell und sicher bearbeiten, da Schecks vorerst ein altbewährtes Zahlungssystem bleiben. Da der Großteil der Scheckabwicklung auf einer Altlast-Infrastruktur stattfindet, könnten neue Änderungen Risiken für das gesamte Ökosystem mit sich bringen. Die Finanzinstitute müssen auch die Auswirkungen auf die Bearbeitungskosten in den Griff bekommen, da die Skaleneffekte mit dem sinkenden Scheckvolumen abnehmen.
Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) haben sich die Meldungen über Scheckbetrug in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. FinCEN meldete 2022 680.000 Fälle möglichen Scheckbetrugs, gegenüber 350.000 im Jahr 2021 (Link befindet sich außerhalb ibm.com), was auf einen Anstieg von 23 % gegenüber 2020 hindeutet. Laut Prognosen von Experten für Betrugsbekämpfung wird der durch Scheckbetrug verursachte Schaden in diesem Jahr insgesamt 24 Milliarden US-Dollar (Link befindet sich außerhalb ibm.com) betragen, was etwa doppelt so viel ist wie noch vor fünf Jahren.
Scheckbetrug ist ein relativ einfaches und leicht zu begehendes Verbrechen mit einem großen Pool an potenziellen Opfern. Da immer mehr Personen und Betrüger die Möglichkeiten des Scheckbetrugs nutzen, kann die Modernisierung des Zahlungsverkehrs zur Schließung der Lücken in der Schecksicherheit beitragen.
Wie die sich verändernde Schecklandschaft zeigt, werden sich die Zahlungen weiterhin schnell modernisieren und sich weiterentwickeln, um den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Finanzinstitute müssen Zahlungslösungen priorisieren, die sich schnell an veränderte Kundenbedürfnisse anpassen können und Störungen des Geschäftsbetriebs und der bestehenden IT-Infrastruktur minimieren.
IBM arbeitet mit Finanzinstituten zusammen, um die Flexibilität und Sicherheit der Cloud zu nutzen und den Zahlungsverkehr so umzugestalten, dass er den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht wird.
Die IBM Payments Center (IPC) Check Services auf IBM Cloud for Financial Services bieten eine verwaltete, sichere Plattform, die sich nach oben und unten skalieren kann, um sich ändernden Scheckvolumen gerecht zu werden. Diese Lösung ermöglicht es Banken, Transaktionen mit einem Ökosystem von Partnern durchzuführen, die über die erforderlichen Sicherheits-, Ausfallsicherheits- und Compliance-Fähigkeiten verfügen, um den sich ändernden Anforderungen der Scheckverarbeitung gerecht zu werden. IBM Cloud for Financial Services hilft Kunden dabei, Risiken zu mindern und die Cloud-Einführung auch für besonders sensible Workloads zu beschleunigen.
Der IBM Financial Transaction Manager (FTM) (der Teil des Rückgrats der Checks-as-a-Service-Lösung ist) integriert, orchestriert und überwacht Finanztransaktionen, einschließlich Schecks. Er bietet eine konsistente Verarbeitung über mehrere Zahlungsarten hinweg und ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Zahlungsvorgänge auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. FTM bietet vorgefertigte Funktionen für sofortige Zahlungen, SWIFT, ACH, SEPA, Scheckabwicklung, Kundenbeginnung, Transaktionserfassung und mehr.
Mit den Managed Services des IBM Payments Center erhalten Banken über unsere Payments-as-a-Service-Plattform Zugang zu Branchenexpertise in den Bereichen Scheckverarbeitung und Outsourcing von Geschäftsprozessen. Das Unternehmen nutzt die neuesten Technologien zur Steigerung der Effizienz und des Werts von Zahlungsdienstleistungen. Die Berater im IBM Cloud Experte Lab können Banken auch dabei helfen, IBM Cloud-Technologien einzuführen und zu nutzen, um Scheckverarbeitungsdienste zu modernisieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Erreichen von Geschäftsergebnissen liegt.
Wenn Finanzinstitute die Zahlungen modernisieren, sollten sie die Auswirkungen auf ihre bestehende IT-Infrastruktur minimieren. IBM Payments Center Check Services bieten flexible, Cloud-basierte Komponenten, die in die bestehenden Abläufe und die Infrastruktur des Kunden integriert werden können. Unsere verwaltete Komplettlösung ist so konzipiert, dass sie kostengünstige Scheckbearbeitungsfunktionen bietet und für die Kernbanking-Workloads von Unternehmen mit sensiblen Daten optimiert ist.
