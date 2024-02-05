Modernisierung des Zahlungsverkehrs ohne Beeinträchtigung von Altlast-Prüfsystemen

Wie die sich verändernde Schecklandschaft zeigt, werden sich die Zahlungen weiterhin schnell modernisieren und sich weiterentwickeln, um den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Finanzinstitute müssen Zahlungslösungen priorisieren, die sich schnell an veränderte Kundenbedürfnisse anpassen können und Störungen des Geschäftsbetriebs und der bestehenden IT-Infrastruktur minimieren.

IBM arbeitet mit Finanzinstituten zusammen, um die Flexibilität und Sicherheit der Cloud zu nutzen und den Zahlungsverkehr so umzugestalten, dass er den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Kunden gerecht wird.

Die IBM Payments Center (IPC) Check Services auf IBM Cloud for Financial Services bieten eine verwaltete, sichere Plattform, die sich nach oben und unten skalieren kann, um sich ändernden Scheckvolumen gerecht zu werden. Diese Lösung ermöglicht es Banken, Transaktionen mit einem Ökosystem von Partnern durchzuführen, die über die erforderlichen Sicherheits-, Ausfallsicherheits- und Compliance-Fähigkeiten verfügen, um den sich ändernden Anforderungen der Scheckverarbeitung gerecht zu werden. IBM Cloud for Financial Services hilft Kunden dabei, Risiken zu mindern und die Cloud-Einführung auch für besonders sensible Workloads zu beschleunigen.

Der IBM Financial Transaction Manager (FTM) (der Teil des Rückgrats der Checks-as-a-Service-Lösung ist) integriert, orchestriert und überwacht Finanztransaktionen, einschließlich Schecks. Er bietet eine konsistente Verarbeitung über mehrere Zahlungsarten hinweg und ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Zahlungsvorgänge auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. FTM bietet vorgefertigte Funktionen für sofortige Zahlungen, SWIFT, ACH, SEPA, Scheckabwicklung, Kundenbeginnung, Transaktionserfassung und mehr.

Mit den Managed Services des IBM Payments Center erhalten Banken über unsere Payments-as-a-Service-Plattform Zugang zu Branchenexpertise in den Bereichen Scheckverarbeitung und Outsourcing von Geschäftsprozessen. Das Unternehmen nutzt die neuesten Technologien zur Steigerung der Effizienz und des Werts von Zahlungsdienstleistungen. Die Berater im IBM Cloud Experte Lab können Banken auch dabei helfen, IBM Cloud-Technologien einzuführen und zu nutzen, um Scheckverarbeitungsdienste zu modernisieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Erreichen von Geschäftsergebnissen liegt.

Wenn Finanzinstitute die Zahlungen modernisieren, sollten sie die Auswirkungen auf ihre bestehende IT-Infrastruktur minimieren. IBM Payments Center Check Services bieten flexible, Cloud-basierte Komponenten, die in die bestehenden Abläufe und die Infrastruktur des Kunden integriert werden können. Unsere verwaltete Komplettlösung ist so konzipiert, dass sie kostengünstige Scheckbearbeitungsfunktionen bietet und für die Kernbanking-Workloads von Unternehmen mit sensiblen Daten optimiert ist.