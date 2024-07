Optimieren Sie das Anforderungsmanagement im Finanzdienstleistungsbereich

Intact Financial ist Kanadas größter Anbieter von Privatsektor- und Unfallversicherungen. Ihre 12.000 Mitarbeiter versichern mehr als 5 Millionen Privatpersonen und Unternehmen in den kanadischen Provinzen und verwalten Prämien in Höhe von fast 8,0 Milliarden CAD. Intact setzt IBM ELM Software ein, um ein effektiveres Anforderungsmanagement während des gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung zu ermöglichen und so die Qualitätskontrolle, das Berichtswesen und die Rückverfolgbarkeit zu verbessern. Dadurch reduzierte Intact die Kosten und den Zeitaufwand für die Veröffentlichung neuer, hochwertiger Anwendungen.