„Wir arbeiten seit vielen Jahren mit IBM zusammen“, sagte Pierre Reichert, Versicherungs-CEO von Crédit Mutuel. „Technologische Innovationen sind Teil unserer DNA.“ Angesichts dieser Herausforderung wusste er also, wohin er sich wenden musste. „Wir begannen mit Analysen in Form einer Befragung und suchten dann nach Lösungen. Es stellte sich heraus, dass sich Watson gerade in der Entwicklung befand, also haben wir uns sehr schnell darauf eingelassen“, sagte er.