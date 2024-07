„Maschinelles Lernen für Anlagestrategien steckt sich noch in den Kinderschuhen“, erläutert Amador. „Es werden weltweit 100 Billionen USD an Vermögenswerten verwaltet, und es gibt wahrscheinlich weniger als eine Billion an KI-Investitionen mit maschinellem Lernen. Aber wir glauben, dass die meisten Anlagestrategien irgendwann direkt oder indirekt von KI und maschinellem Lernen gemanagt werden.“

Robertson geht auch auf das Marktpotenzial ein, das noch erschlossen werden muss: „Was als Nächstes kommt, ist sehr aufregend. Bei den Aktien, die Watson auswählt, haben wir viele Themen gesehen – etwa Cybersicherheit oder die Zukunft des Transportwesens. Themen, die viel Aufsehen erregen. Und wir schauen uns im Moment an, wie wir diese Themen aufgreifen und mithilfe der KI ein Portfolio – eine Reihe von Aktien – zusammenstellen können, das zu diesen Themen passen könnte.“

„Wir können darüber reden, was EquBot und IBM gemeinsam machen – aber wenn wir diese Aspekte zum Leben erwecken können, dann begeistert das unsere Kunden wirklich für KI und treibt die Sache voran“, erklärt Robertson. „Wir haben also Kundenveranstaltungen in IBM Experience Centern durchgeführt – eine in New York und eine weitere in San Francisco. Und dort konnte man sehen, was IBM und Watson in verschiedenen Branchen tun. Man sieht einfach das volle Spektrum der Leistungsfähigkeit von KI.“