Seien Sie realistisch in Bezug auf Ihre Ressourcen und das, was Ihr Unternehmen sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht bewältigen kann. Definieren Sie Ihre Zielarchitektur und erste Wertnachweise, um den Erfolg bei der Erreichung Ihrer Geschäftsziele zu messen.

Aktionspunkt: Schreiben Sie Ihre Ziele auf. Listen Sie zunächst Möglichkeiten auf, wie Sie Ihrer Institution ermöglichen können, inkrementelle Änderungen vorzunehmen. Frühe Erfolge, auch kleine, tragen zur Akzeptanz und Dynamik der Transformation bei.