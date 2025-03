Was ist Modelloptimierung?

Von einer Überanpassung spricht man, wenn ein Modell zu komplex für seine Trainingsdaten ist. Seine Hyperparameter erzeugen ein neuronales Netz mit zu vielen Ebenen oder mit zu vielen trainierbaren Parametern. Bei der Überanpassung passt sich das Modell zu stark an den Trainingsdatensatz an. Ein überangepasstes Modell kann sich nicht an neue Daten anpassen, da es seine Trainingsdaten nicht verallgemeinern kann.

Stellen Sie sich zwei Schüler in einem Klassenzimmer vor. Ein Schüler lernt, indem er sich Fakten einprägt, der andere, indem er die zugrunde liegenden Konzepte versteht, die vermittelt werden. Bislang haben beide in den Tests zum Unterrichtsstoff gut abgeschnitten. Aber was passiert, wenn sie das Gelernte auf neue Themen anwenden müssen?

Der Schüler, der verallgemeinern kann, wird das Gelernte erfolgreich übertragen, während der Schüler, der sich auf sein Gedächtnis verlässt, Schwierigkeiten damit haben könnte. Er hat sein Verständnis zu sehr an die Besonderheiten des Unterrichtsinhalts „angepasst“, während er die Grundprinzipien nicht verstanden hat.